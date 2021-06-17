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全國僅28位！永和偵查隊陳怡瑞屢破大案 榮獲模範警察
新北市警局今年榮獲模範警察共有6位，分別為永和警分局偵查隊偵查佐陳怡瑞、刑事鑑識中心警務正黃富成、新店警分局民防組長張嘉銘、海山警分局文聖派出所巡佐林俊男、板橋分警局偵查隊偵查佐林淵照以及中和警分局南勢派出所警員黃耀質。
永和警分局偵查佐陳怡瑞更是從全台多達44個警察機關、7萬多名員警中脫穎而出，榮獲全國僅28位模範警察的殊榮。從警已43年的新店警分局民防組長張嘉銘，民國99年擔任永和偵查隊長任內，曾偵辦連勝文槍擊案，逮捕綽號「馬面」的槍手林姓男子到案。
陳員年僅31歲，自99年從警迄今，偵辦多起毒品、暴力組織及詐欺集團犯罪等案件，對於打擊犯罪不遺餘力，去年處理吸食毒品死亡案件，事後不斷向上溯源、長期跟監與監聽，破獲一處位於新北市的製毒工廠，共查獲9百多包、總重5000多公克的毒品咖啡包、混合毒品原料1000多公克以及混合毒品用粉末200多公斤，阻止大量毒品流入市面、殘害人民身心健康。
陳員辦案能力強、洞察力佳，獲選全國模範警察實至名歸，他剛新婚原本今年5月中要在永和區永安活動中心辦桌舉辦婚宴，因疫情爆發只有忍痛臨時喊卡，也對新婚妻子深感抱歉，此次榮獲全國模範警察，也希望妻子能與他一同分享這分榮耀。
今年因為疫情因素，無法在公開集會表揚，局長黃宗仁為表達對模範警察誠摯的感謝之意，今天特別邀請全國模範警察陳怡瑞至局長室當面表揚，並請3位副局長、主任秘書及督察長分別前往刑事鑑識中心、板橋、海山、新店、中和警分局，頒發獎座表揚黃富成等5位模範警察，同時感謝他們對警察工作的付出與奉獻。
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