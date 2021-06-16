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女子遭前男友一槍斃命 雙方在阿姨家談判出事
嘉義縣水上警分局槍擊命案，警方調查，23歲凶嫌梁姓男子與22歲被害人王姓前女友，都不是水上鄉人，梁男疑預謀行凶，將改造槍彈藏放包包，從台北市搭客運南下，換搭計程車到水上鄉前女友阿姨住家談判，雙方發生爭吵，梁男取槍擊發，一槍打中前女友胸口，送醫不治。
嘉義榮醫說，22歲王姓女子胸部遭槍傷，到院前無生命跡象，搶救到晚間6點多宣告不治。警方說，梁男與女友交往過程，為何要求復和遭拒，會如此凶狠痛下殺手，深入調查，並追查槍彈來源。
警方表示，梁男與王姓前女友發生感情糾紛，雙方談判不成，梁男到柳鄉村女友阿姨住家談判，要求復合，被王女女拒絕，憤而持改造槍枝槍擊前女友，當場命中心窩，送醫不治，案發後，王女表兄弟發現。
警方迅速到場，逮捕行凶梁男，起獲改造槍枝1把及子彈7發等證物，梁男坦承行凶；王女被救護車緊急送榮醫搶救，宣告不治，由於梁男台北市人，王女嘉市人，都不是水上鄉人，地方人士對雙方交往及背景都不清楚，警方晚間依殺人罪、槍砲彈藥刀械管制條例罪移送嘉義地檢署偵辦。
槍擊命案發生後，縣警察局長廖訓誠立即率水上分局長程純濱、刑警大隊大隊長徐名谷到場，廖局長指示積極追查槍枝來源及犯案動機，提醒員警防疫期間偵辦刑案注意防疫作為，偵辦人員全程配戴口罩，穿著隔離衣等防護裝備，及落實犯嫌戒護。
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