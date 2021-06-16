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網傳遭摔昏迷黃小弟腳有反應 院方：脊椎自然反射

中央社 / 台中16日電

台中市7歲黃小弟遭何姓柔道教練連摔10多次，顱內出血住院至今57天，有網友轉傳黃父影片指稱，按摩孩子的腳會有反應，衛福部豐原醫院今天表示，屬於脊椎自然反射，昏迷指數仍為3。

黃小弟今年4月因遭教練重摔，顱內出血目前收治加護病房治療中，有網友轉傳黃父報喜的影片指稱，按摩黃小弟的腳有反應，希望大家繼續為黃小弟集氣。

豐原醫院表示，黃小弟近日血壓恢復平穩，所以停用升壓劑，而按摩腳部出現反應，屬於脊椎自然反射，目前昏迷指數3，腦部、呼吸及消化功能尚不佳，需要依賴呼吸器，目前治療中。

台中市議員陳清龍代為轉述黃母回應，她說，黃童在昏迷2週後，按摩腳就會出現反應，院方當時即有說明，屬於脊椎自然反射，跟腦部恢復沒有相關，同時也有向黃父說明。

陳清龍指出，黃母日前曾說，前台中市長胡志強的妻子邵曉鈴，曾因車禍重傷，當時昏迷指數3，但靠著意志，從昏迷到甦醒，逐漸康復，她相信黃小弟一定也可以，但院方指出，2人的腦傷狀況不相同。

台中市豐原區7歲黃姓男童遭何姓柔道教練重摔，昏迷至今50多天，台中地檢署檢察官6月4日偵查後，認為何男涉犯兒童及少年福利與權益保障法、刑法之成年人對兒童傷害致重傷罪嫌，全案偵結提起公訴。台中地院諭令何男新台幣10萬元交保。

台中市7歲黃姓學童，4月間到校外上柔道課，遭何姓教練、廖姓學長輪流重摔後，顱內嚴重出血，經開顱手術後瀕臨腦死，至今已經昏迷1個多月，還在醫院救治中。圖／黃童家屬提供
台中市7歲黃姓學童，4月間到校外上柔道課，遭何姓教練、廖姓學長輪流重摔後，顱內嚴重出血，經開顱手術後瀕臨腦死，至今已經昏迷1個多月，還在醫院救治中。圖／黃童家屬提供

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