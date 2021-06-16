老婦自大陸返台檢疫旅館跌倒送醫不治 警不敢大意
嘉義市82歲陳姓婦人5月20日在檢疫旅館廁所跌倒送醫，直到6月13日不治，雖然死者居家檢疫前的核酸檢測陰性，警方不敢大意，檢附相關資料今天下午報請檢方相驗。
警方表示，82歲陳姓婦人今年與兒子前往中國大陸上海，在5月16日返回台灣，需進行14日的居家檢疫，當天陳姓老婦人與兒子一起人住嘉義市的檢疫旅館，要到5月30日才結束，自主健康管理則至6月7日。
警方指出，陳姓老婦人5月20日凌晨被發現在旅館的廁所跌倒，緊急送醫急救，當天就轉送加護病房觀察治療，直到6月13日晚上病情急轉直下，院方宣告不治，其家屬以為行政相驗即可，直到昨天上班日前往當地衛生所辦理，因有跌倒就醫，則需進行司法相驗，因此，才會晚3天報驗。
警方說，死者陳姓老婦人與兒子一起入住嘉義市的檢疫旅館前，所進行的核酸檢測（PCR）是陰性，入住期間都無相關症狀，不過，員警並不敢大意，則檢附檢測表等相關資料於下午報請檢方相驗。
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