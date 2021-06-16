佯「不孕症」打針詐保 新北夫妻辭職揪親友團海撈1.5億

新北市劉姓夫妻在尋求懷孕資訊時，從臉書社團得知，不孕症者，可打「免疫球蛋白」治療，另可請領保險，二人認為有利可圖，3年多前開始利用該方式，向十多家保險公司投保，自費施打後，再向保險公司申請理賠，二人除了辭職不幹，光靠詐保維生外，還揪親友團加入，詐領金額達1.5億，刑事局中打獲報後，歷經1年多的蒐證，上月初陸續帶回涉案劉等9人，全案依詐欺等罪移送後，檢方命劉等人依200萬至30萬不等金額交保。

刑事局中打第三隊在去年初時，接獲財團法人金融法制暨犯罪防制中心通報，新北市劉姓男子（40歲）與其蔡姓妻子（41歲）涉嫌利用自費施打高價的「靜脈注射人類免疫球蛋白（IVIG）」療程，詐領保險金。

刑事局中打第三隊獲報後，報請台中地檢署檢察官洪國朝指揮後，與台北、台中、嘉義、高雄等市警局合組專案小組調查，並向財團法人金融法制暨犯罪防制中心調取相關資料後，發現劉姓夫妻等涉案人，近3年已詐領1.5億餘元的保險金。

全案在今年5月4日收網，拘提劉姓夫妻等9人到案，並查扣詐保教戰手冊、記帳單、存摺及金融卡等贓證物，經法院核准裁定扣押金融帳戶1654萬、證券、房產等不法所得。

專案小組調查，劉姓夫妻為了尋求懷孕相關資訊，曾加入臉書「免疫媽媽」社團，尋求資訊，二人從中得知可利用施打免疫蛋白球針的方式改善，還可請領保險，二人認為有利可圖，三年前就向多家保險公司投保後，以健保自費住院施打後，再向保險公司出險請領保費。

專案小組發現，免疫蛋白球針療程所費不貲，若以體重60公斤的患者為例，每月需打12瓶，才足夠劑量，而每月施打費用為21萬餘元，若全年每月都施打的話，醫療費就高達259萬餘元。

劉姓夫妻食髓知味後，都把工作辭掉，以詐保維生，還「吃好鬥相報」，邀約親朋好友加入，甚至提供教戰手冊，讓親友團也可成功詐保。

全案依詐欺、組織犯罪等罪移送台中地檢署後，劉姓夫妻等涉案9人都承認涉案，檢方命9人分依200萬至30萬不等金額交保。