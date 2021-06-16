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北市男賣千萬超跑給友人 接女友下班時遭痛毆強押上車
台北市內湖區昨日5時許發生一起強制押人案。4名惡煞尾隨1名男子到超商騎樓前，突然手持棍棒不斷痛毆他的頭、腳，打得血濺滿地，相互追逐不到5分鐘，事後將他強押上車載走。警方獲報立刻循線追查，於案發4小時內在新北市泰山區一處貨櫃屋找到被押走的男子；警方表示，目前已掌握4名犯嫌身分，蒐證後將依法送辦。
警方調查，40歲林姓男子家住泰山，昨日夥同3名友人尾隨接送女友下班的33歲吳姓男子，待他行經成功路二段一間超商時，便奔上前手持甩棍攻擊吳男頭、腳，打到見血，再以人數優勢強制將他帶上車後逃逸。
警方獲報後，以救人第一的態度，迅速調閱監視器追查犯嫌動向，確保吳男人身安全。內湖警分局偵查隊長劉宗仁透過電話告知犯嫌，「警方已經鎖定你們，你們鬧大了，先把人放出來」，林男這才罷手；警方於昨晚9時許在泰山區明志科技大學附近一處貨櫃屋找到吳男。
警方表示，吳男與林男皆從事汽車買賣，日前吳男賣一輛二手超跑麥拉倫給林男，但林男卻積欠百萬尾款未繳，吳男便在外面到處宣揚林男欠錢，而林男氣不過，因此策劃該案讓吳男難看。
吳男警詢時說詞避重就輕，事後不願驗傷、提告，更稱是「自願上車的」，警方認為案情不單純，將全力偵辦，目前已掌握林男等4名犯嫌身分，後續將依社維法與強制罪嫌送辦。
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