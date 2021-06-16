快訊

直播／台中2例9旬長者接種疫苗後死亡 指揮中心下午2時說明

太扯！疫情期間聚賭警送辦68人 中壢大賭場挨罰500萬

民進黨黨工之子趙介佑涉詐騙持毒 北檢將聲請延押

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑，今年4月20日遭台北地檢署依毒品等罪聲押獲准迄今。由於羈押期限將在本周屆滿，檢方為釐清案情，認為有繼續羈押必要，預計將於本周向台北地院聲請延長羈押兩個月。

29歲趙介佑是民進黨員，也是北聯幫成員，北聯幫堂口遭楊姓男子等二人開槍，傳出疑似和趙介佑也有牽連，檢警目前調查中。

警方去年偵辨一起電信詐欺案，查獲5名男子當車手負責提領、收錢。檢警另追出嫌犯販賣Ｋ他命，去年12月在賴男家中查獲51l包毒品。檢方3月依詐欺、販毒罪嫌起訴。

施等人羈押後，刑事局借訊人犯查出上游疑為趙男及陳男。刑事局拘提趙介佑、陳姓男子等四人，今年4月逮捕趙、陳，查獲六百包毒品咖啡包及少量K他命，依詐欺、毒品、組織犯罪條例罪嫌移送。檢方訊後聲押，台北地方法院裁定羈押獲准。

民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑，因毒品案遭收押，台北地檢署認為有繼續羈押必要，預計將於本周向法院聲請延押兩個月。圖／引用趙介佑臉書
民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑，因毒品案遭收押，台北地檢署認為有繼續羈押必要，預計將於本周向法院聲請延押兩個月。圖／引用趙介佑臉書

趙介佑 毒品

延伸閱讀

菲國否認要買高端疫苗 藍發言人：民進黨只會認知作戰

疫苗說法一周遭三國打臉 馬文君：民進黨政府訛詐三國

民進黨台東縣黨部為豐榮里、馬當部落、伊寧部落消毒

顏若芳指47%不滿侯友宜表現 黃子哲：蔡英文有60%喔

相關新聞

7歲童柔道課遭重摔昏迷57天 血壓正常不需仰賴升壓劑

台中市7歲黃姓學童4月間到校外上柔道課，遭何姓教練、廖姓學長輪流重摔後，顱內嚴重出血，經開顱手術後瀕臨腦死，至今已經昏迷...

自爆工作都在摸魚！航警陳以倫被取消警大研究所資格

航警陳以倫日前替補習班寫推薦文，自爆工作7年都在混水摸魚，並稱自己念書也馬馬虎虎，連他這種吊兒郎當的學生都能考上中央警察...

男持槍拒檢變裝逃 現場留超明顯證據被警方找上門

桃園市今天上午傳出男子疑因拒檢竟亮槍指警，騎上路邊沒拔鑰匙的機車逃逸，中途還變裝躲查緝，殊不知他自己的機車仍停在原地，下...

民進黨黨工之子趙介佑涉詐騙持毒 北檢將聲請押延押

民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑，今年4月20日遭台北地檢署依毒品等罪聲押獲准迄今。由於羈押期限將在本周屆滿...

慘了！航警自爆工作都在摸魚 嚴重影響警譽兩大過免職

航警局警員陳以倫替補習班寫推薦文，稱工作7年都在打混摸魚，念書馬馬虎虎，連他這種吊兒郎當的學生都能考上警察大學；航警局認...

慘！航警考上研究所榜首卻變落榜　警大不收理由出爐

航警陳以倫替補習班寫推薦文，自爆工作7年都在混水摸魚，讀書馬馬虎虎，連他這種吊兒郎當的學生都能考上中央警察大學，結果引發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。