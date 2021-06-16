民進黨黨工之子趙介佑涉詐騙持毒 北檢將聲請延押
民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑，今年4月20日遭台北地檢署依毒品等罪聲押獲准迄今。由於羈押期限將在本周屆滿，檢方為釐清案情，認為有繼續羈押必要，預計將於本周向台北地院聲請延長羈押兩個月。
29歲趙介佑是民進黨員，也是北聯幫成員，北聯幫堂口遭楊姓男子等二人開槍，傳出疑似和趙介佑也有牽連，檢警目前調查中。
警方去年偵辨一起電信詐欺案，查獲5名男子當車手負責提領、收錢。檢警另追出嫌犯販賣Ｋ他命，去年12月在賴男家中查獲51l包毒品。檢方3月依詐欺、販毒罪嫌起訴。
施等人羈押後，刑事局借訊人犯查出上游疑為趙男及陳男。刑事局拘提趙介佑、陳姓男子等四人，今年4月逮捕趙、陳，查獲六百包毒品咖啡包及少量K他命，依詐欺、毒品、組織犯罪條例罪嫌移送。檢方訊後聲押，台北地方法院裁定羈押獲准。
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