民進黨黨工之子趙介佑涉詐騙持毒 北檢將聲請延押

民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑，今年4月20日遭台北地檢署依毒品等罪聲押獲准迄今。由於羈押期限將在本周屆滿，檢方為釐清案情，認為有繼續羈押必要，預計將於本周向台北地院聲請延長羈押兩個月。

29歲趙介佑是民進黨員，也是北聯幫成員，北聯幫堂口遭楊姓男子等二人開槍，傳出疑似和趙介佑也有牽連，檢警目前調查中。

警方去年偵辨一起電信詐欺案，查獲5名男子當車手負責提領、收錢。檢警另追出嫌犯販賣Ｋ他命，去年12月在賴男家中查獲51l包毒品。檢方3月依詐欺、販毒罪嫌起訴。