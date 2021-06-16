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淡水墜樓女死者軀體卡橫梁腳掌斷 查出是25樓租屋房客

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水區紅樹林捷運站斜對面某高級河景社區，昨晚發生墜樓案，警方查出死者是租屋獨居在25樓的52歲方姓女子，她的家裡沒有外力介入跡象、沒有遺書，但窗戶敞開，初步研判應是輕生，詳情還須進一步查證。

此案發生在昨晚7時許，社區管理員聽見重物墜地巨響，查看發現地面僅有一個女性腳掌，軀幹卡在中庭的鋼骨結構複合材質造型空心橫梁內，消防隊持續開挖到深夜將近11時，才將遺體吊掛出來，但是身上沒有任何證件。

警方漏夜逐層清查，才查出死者是租屋獨居在25樓的52歲方姓女子，她墜樓的時間點前後，監視器沒有拍到任何人上去頂樓、或到她居住的附近樓層，而住處面向中庭的窗戶開著，屋內沒有翻動凌亂跡象、沒有遺書。

警方初步研判是輕生的可能性較高，但家屬透露近日曾和她聊天，沒有察覺任何異常。詳細原因仍待警方進一步調查釐清。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救，請打1995(請救救我)。

複合材質的造型空心橫梁，是鋼骨結構再包覆隔棉與一層水泥，消防隊花費三個多小時撬開，深入內層找到方女遺體。記者林昭彰／翻攝
複合材質的造型空心橫梁，是鋼骨結構再包覆隔棉與一層水泥，消防隊花費三個多小時撬開，深入內層找到方女遺體。記者林昭彰／翻攝
方女從高處墜落，力道非常大，撞破中庭鋼骨結構造型空心橫梁，遺體卡在內層。記者林昭彰／翻攝
方女從高處墜落，力道非常大，撞破中庭鋼骨結構造型空心橫梁，遺體卡在內層。記者林昭彰／翻攝
複合材質的造型空心橫梁，是鋼骨結構再包覆隔棉與一層水泥，消防隊花費三個多小時撬開，深入內層找到方女遺體。記者林昭彰／翻攝
複合材質的造型空心橫梁，是鋼骨結構再包覆隔棉與一層水泥，消防隊花費三個多小時撬開，深入內層找到方女遺體。記者林昭彰／翻攝

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