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淡水墜樓女死者軀體卡橫梁腳掌斷 查出是25樓租屋房客
新北市淡水區紅樹林捷運站斜對面某高級河景社區，昨晚發生墜樓案，警方查出死者是租屋獨居在25樓的52歲方姓女子，她的家裡沒有外力介入跡象、沒有遺書，但窗戶敞開，初步研判應是輕生，詳情還須進一步查證。
此案發生在昨晚7時許，社區管理員聽見重物墜地巨響，查看發現地面僅有一個女性腳掌，軀幹卡在中庭的鋼骨結構複合材質造型空心橫梁內，消防隊持續開挖到深夜將近11時，才將遺體吊掛出來，但是身上沒有任何證件。
警方漏夜逐層清查，才查出死者是租屋獨居在25樓的52歲方姓女子，她墜樓的時間點前後，監視器沒有拍到任何人上去頂樓、或到她居住的附近樓層，而住處面向中庭的窗戶開著，屋內沒有翻動凌亂跡象、沒有遺書。
警方初步研判是輕生的可能性較高，但家屬透露近日曾和她聊天，沒有察覺任何異常。詳細原因仍待警方進一步調查釐清。
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