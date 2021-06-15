男販毒攬客自稱雜貨商 交友聊天室賣「優質糖果飲料」

陳姓男子因缺錢花用，去年10月利用手機知名交友軟體「BAND」販毒，為掩人耳目，竟在公開聊天室佯稱是飲料、果汁、糖果雜貨商，張貼「好喝的優質飲料，風味多，少量需要私」、「各式水果風味果汁、飲料，軟硬都有」等毒品「黑話」，藉此吸引青少年好奇心，仍被網路巡邏警方盯上，由員警喬裝成買家，與陳交易安非他命時將他逮捕。新竹地院審理終結，陳因坦承犯行且販毒未遂，換得緩刑。

法界人士指出，政府積極緝毒，導致藥頭、涉毒者內部漸漸出現了隱晦的「黑話體系」，「老闆，有糖嗎？」「想喝紅茶」，這些日常生活常見的對話，在毒品領域卻有著如摩斯密碼一樣的功能，比如「水果風味果汁、飲料」恐指的是新興毒品，「糖果」則是安非他命，目的在於躲避查緝，並吸引不知情者、青少年好奇心。

判決書指出，陳男有違反商標法前科，從事工業區藥廠技術員，因缺錢花用，去年10月中旬利用手機知名交友軟體「BAND」攬客販毒，他以「新竹優執糖商」、「雜貨店」等暱稱，在聊天室以毒品「黑話」張貼販毒訊息，包括「新竹桃園地區，數量到可外送，優質糖」、「新竹地區麻煩自取，好喝飲料，風味多」、「新竹出好喝優質飲料，舒服，需要私」等。

警方進行網路巡邏時看見陳男的暱稱與貼文，直覺有異，便喬裝成買家，透過BAND與陳聯繫，雙方談妥以9000元代價購買兩公克安非他命，於10月19日晚間在新竹縣一處停車場交易。之後陳便透過毒品中游鏈以6000元向戴姓男子購買安非他命，和員警喬裝的買家交易時當場被逮。

法官審理時，陳男坦承毒品進價為一公克3000元，賣價1公克4500百元，這次若販賣成功可獲利3000元，被認為有從中賺取毒品價差利益，販毒意圖明顯且事證明確。