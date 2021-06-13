趁疫情行騙 刑事局授3原則防詐

刑事局今天表示，疫情3級警戒期間，詐騙集團看準民眾宅在家網購熱潮行騙，呼籲民眾應謹記「小心求證」等3原則，以提升全民防詐騙免疫力。

刑事局今天發布新聞稿表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-1 9）疫情3級警戒期間，詐騙案頻傳。高雄25歲黃姓工人因停工在家滑手機看到林姓男網友在臉書拍賣任天堂SWITCH主機及遊戲片，並附贈健身環及充電線，售價只要新台幣5500元。

心動的黃男隨即透過臉書、LINE和林男聯繫，謹慎的黃男要求貨到付款，但林男稱曾因被放鳥，所以只能超商到店寄送，黃男匯款後也收到林男提供的「出貨明細」，但經過數天仍未收到貨且被對方封鎖，經查「出貨明細」竟是幌子，才驚覺受騙報警。

另，桃園市年近6旬獨居徐姓女子日前接到自稱「兒子」的來電，對方偽稱感冒喉嚨痛而聲異，且常接到詐騙電話而換新門號，並要求徐婦加他新的LINE帳號，「兒子」隔日再致電徐婦稱其投資生意需新台幣15萬元周轉金，徐婦信以為真隨即到銀行臨櫃匯款。

未料食髓知味的「兒子」後來又兩度謊稱欠款而要求徐婦再匯錢給他，徐婦心生懷疑，便試打兒子「舊手機」號碼聯絡到本人，才發現遭遇詐騙而報案，財損共21萬元。

刑事局指出，詐騙集團看準疫情熱潮，許多民眾「宅在家」網購、交友頻率增加，便潛伏在各大社交平台行騙，提醒民眾做好防疫措施同時，也要謹記3原則以提升防詐免疫力。

首先，「保持冷靜」，網購時遇到差價過大商品，務必冷靜辨識，別因賣家提供超值優惠或搶手防疫商品就衝動下訂，另接獲陌生人來電話家常，也要冷靜記下對方所稱個人資訊，掛上電話後再查證。

其次則是「小心求證」，網購應注意喜愛商品是否非透過正規電商平台而是在臉書或LINE私下販售，若接獲陌生人來電要求刪除親友手機重加聯絡方式應斷然拒絕，並運用「通關密語」考詢確認對方身分。

最後為「適時求助」，遇到疑似詐騙案件但無法確定時，請撥打165反詐騙專線，能大幅減低疫情下受騙機率。