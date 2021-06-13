台南水電工擁槍自重 判刑5年6月

吳姓水電工人涉嫌持有非制手槍及子彈，去年8月間，他騎機車行經台南市佳里區遇見巡邏員警，吳神色緊張，欲騎車逃逸，經警當場逮捕，起出非制式手槍2支、子彈7顆，並在他租屋處查扣槍管1支。台南地院依吳觸犯非法持有非制式手槍罪，判處徒刑5年6月，併科罰金6萬元，全案可上訴。

判決說，吳於2011年間，在高雄市阿蓮區，向綽號「小子」男子購買非制式槍枝2支（各含彈匣1個）、子彈9顆、槍管1支後，未經許可無故持有。吳並於2010年8月26日，在台南市將軍區馬沙溝長平國小後方田地擊發其中2顆子彈。

警方於去年8月28日晚間10點多，在台南市佳里區，見吳形跡可疑，上前盤查，吳神色緊張，欲騎車逃逸，並伸手自懸掛在機車腳踏板上之置物袋內取出非制式手槍1支，經警當場逮捕。警方共扣得吳持有非制式手槍1支、子彈7顆，警方並至吳位於台南市租屋處查扣槍枝主要組成零件槍管1支。