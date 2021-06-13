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國軍新竹醫院私打疫苗風波 被罰200萬遭爆恐全民埋單

台南水電工擁槍自重 判刑5年6月

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

吳姓水電工人涉嫌持有非制手槍及子彈，去年8月間，他騎機車行經台南市佳里區遇見巡邏員警，吳神色緊張，欲騎車逃逸，經警當場逮捕，起出非制式手槍2支、子彈7顆，並在他租屋處查扣槍管1支。台南地院依吳觸犯非法持有非制式手槍罪，判處徒刑5年6月，併科罰金6萬元，全案可上訴。

判決說，吳於2011年間，在高雄市阿蓮區，向綽號「小子」男子購買非制式槍枝2支（各含彈匣1個）、子彈9顆、槍管1支後，未經許可無故持有。吳並於2010年8月26日，在台南市將軍區馬沙溝長平國小後方田地擊發其中2顆子彈。

警方於去年8月28日晚間10點多，在台南市佳里區，見吳形跡可疑，上前盤查，吳神色緊張，欲騎車逃逸，並伸手自懸掛在機車腳踏板上之置物袋內取出非制式手槍1支，經警當場逮捕。警方共扣得吳持有非制式手槍1支、子彈7顆，警方並至吳位於台南市租屋處查扣槍枝主要組成零件槍管1支。

法官審酌，吳知悉具有殺傷力非制式槍枝、子彈、屬於槍砲主要組成零件槍管，都是具有高度危險性管制物品，竟仍非法持有之，已對社會秩序及安寧造成相當程度潛在危險，但念犯後坦承犯行，參以持有槍枝、子彈、槍枝主要組成零件種類、數量及期間長度等一切情狀量處其刑。

吳姓水電工人涉嫌持有非制手槍及子彈被法辦起訴，台南地院依吳觸犯非法持有非制式手槍罪，判處徒刑5年6月，併科罰金6萬元。本報資料照片
吳姓水電工人涉嫌持有非制手槍及子彈被法辦起訴，台南地院依吳觸犯非法持有非制式手槍罪，判處徒刑5年6月，併科罰金6萬元。本報資料照片

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