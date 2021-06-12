快訊

高雄疫苗9.1萬劑又比新北8.3萬劑多 侯友宜：請去問中央

北市AZ疫苗施打計畫 85歲以上長者明上午8點開放預約

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫期間宅在家吸毒傳惡臭 台南大樓警民合作揪毒鴛鴦

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警四分局近日接獲通報，台南市安平區健康路三段某大樓住戶反映，傳出疑似吸毒的刺鼻惡臭味，警方到處理皆無人應門，不得其門而入，經多日調查，今天上午持搜索票進入出租屋內，當場查獲25歲林姓男子及23歲盧姓女子情侶檔涉吸毒，並查扣K他命1包2.15公克及K盤1個，兩人坦承疫情期間宅在屋內吸毒，全案依毒品危害防制條例移送法辦。

台南市警局第四分局指出，因應轄區大樓林立特性，過去都規畫清樓專案，針對大樓疑有藏汙納垢影響住戶居家安全的出租處所，加強與大樓住戶聯防清查。過去該大樓民眾時常向育平派出所反映，居住處所有嗅到疑似吸毒難聞的臭味，而警方多次到場處理皆無人應門，不得其門而入。

經過多日調查，育平派出所報請台南地檢署指揮，上午10時育平派出所所長王高邦、巡佐薛文俊、警員吳重諭入內搜索，當場查獲林及盧女涉吸毒，查扣K他命及K盤。兩人坦承吸毒，指查扣毒品等是共同所有。

王高邦表示，警方調查該住戶出入不正常，且經由大樓空調或管線散發刺鼻異味，鄰居難忍臭味向警方反映，擔心防疫期間大家都宅在家，有人在室內吸毒，氣味卻擴散傷害住戶身體健康。住戶痛罵毒蟲防疫期間還再吸毒，還好有警察為民除害，更專程致電感謝。

同時，育平所警友站長吳壽祿下午2時30分代表民眾前往派出所致意，感謝警方的辛勞努力與付出。

警方在屋內查扣K他命1包2.15公克及K盤1個。記者邵心杰／翻攝
警方在屋內查扣K他命1包2.15公克及K盤1個。記者邵心杰／翻攝
育平所警友站長吳壽祿（右二）下午代表大樓住戶前往派出所致意，感謝警方的辛勞努力與付出。記者邵心杰／翻攝
育平所警友站長吳壽祿（右二）下午代表大樓住戶前往派出所致意，感謝警方的辛勞努力與付出。記者邵心杰／翻攝
防疫期間，25歲林姓男子及23歲盧姓女子情侶檔，宅在大樓租處涉吸毒，台南市警四分局育平派出所持搜索票入內當場查獲。記者邵心杰／翻攝
防疫期間，25歲林姓男子及23歲盧姓女子情侶檔，宅在大樓租處涉吸毒，台南市警四分局育平派出所持搜索票入內當場查獲。記者邵心杰／翻攝

吸毒 毒品 警察

延伸閱讀

怎麼又是妳 應召女疑因吸毒缺錢下海再被查獲

影／疫情也擋不住毒癮發作 男女上摩鐵開房吸毒遭逮

桃園1女1男摩鐵吸毒 女昏迷送醫不治男還待在房間

純住宅還是住商混合？網曝：交通方便、生活機能佳高CP值？

相關新聞

防疫期間宅在家吸毒傳惡臭 台南大樓警民合作揪毒鴛鴦

台南市警四分局近日接獲通報，台南市安平區健康路三段某大樓住戶反映，傳出疑似吸毒的刺鼻惡臭味，警方到處理皆無人應門，不得其...

PMMA毒死傳播小姐 男客沒錢拿咖啡包抵債竟奪命

桃園黃姓男子獨自到汽車旅館叫小姐，因付不出坐檯費就拿剛和洪姓友人買的K他命，及隨身攜帶的毒品咖啡包給林姓小姐施用，導致林...

影／詐騙集團成員大鬧防疫旅館 高市府開190萬元罰單

自北馬其頓引渡回台的詐騙集團進防疫旅館後，連日大鬧旅館，高雄市政府已對違反防疫規定的詐團成員，開出19張10萬元罰單。

詐團假檢警手法詐騙7旬婦 警攔阻保住她30萬元養老金

高雄陳姓女子接獲假檢警詐騙電話，匆匆出門匯款，幸好丈夫張姓男子察覺異狀報警，讓警方在半途攔截，經過警員苦口婆心解釋下，陳...

北市男發燒騎車到醫院看病途中猝死 等待核酸檢測結果

台北市王姓男子住在南港區，今天凌晨他因發燒騎車前往醫院就醫，途中感覺頭暈想下車休息，下車瞬間卻倒地不起，警消趕到已經失去...

新聞眼／刑不上大夫 如此司改，可笑

蔡英文總統前年出訪太平洋友邦島國，國安特勤人員卻利用專機夾帶近萬條私菸闖關。「小兵」吳宗憲、張恒嘉遭依貪汙罪重判，但倘若...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。