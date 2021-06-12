防疫期間宅在家吸毒傳惡臭 台南大樓警民合作揪毒鴛鴦

台南市警四分局近日接獲通報，台南市安平區健康路三段某大樓住戶反映，傳出疑似吸毒的刺鼻惡臭味，警方到處理皆無人應門，不得其門而入，經多日調查，今天上午持搜索票進入出租屋內，當場查獲25歲林姓男子及23歲盧姓女子情侶檔涉吸毒，並查扣K他命1包2.15公克及K盤1個，兩人坦承疫情期間宅在屋內吸毒，全案依毒品危害防制條例移送法辦。

台南市警局第四分局指出，因應轄區大樓林立特性，過去都規畫清樓專案，針對大樓疑有藏汙納垢影響住戶居家安全的出租處所，加強與大樓住戶聯防清查。過去該大樓民眾時常向育平派出所反映，居住處所有嗅到疑似吸毒難聞的臭味，而警方多次到場處理皆無人應門，不得其門而入。

經過多日調查，育平派出所報請台南地檢署指揮，上午10時育平派出所所長王高邦、巡佐薛文俊、警員吳重諭入內搜索，當場查獲林及盧女涉吸毒，查扣K他命及K盤。兩人坦承吸毒，指查扣毒品等是共同所有。

王高邦表示，警方調查該住戶出入不正常，且經由大樓空調或管線散發刺鼻異味，鄰居難忍臭味向警方反映，擔心防疫期間大家都宅在家，有人在室內吸毒，氣味卻擴散傷害住戶身體健康。住戶痛罵毒蟲防疫期間還再吸毒，還好有警察為民除害，更專程致電感謝。