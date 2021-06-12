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PMMA毒死傳播小姐 男客沒錢拿咖啡包抵債竟奪命

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園黃姓男子獨自到汽車旅館叫小姐，因付不出坐檯費就拿剛和洪姓友人買的K他命，及隨身攜帶的毒品咖啡包給林姓小姐施用，導致林精神異常、昏迷後送醫不治，林抽血液驗出致死率極高、俗稱強力搖頭丸的毒品PMMA，檢方偵結依轉讓禁藥致死、販毒等罪嫌，分別起訴黃、洪。

檢警調查，洪男（29歲）去年7月6日以2000元價格，賣了1包K他命給黃男（31歲），黃當天中午則入住桃園區某汽車旅館，並點了林姓小姐（32歲）到場坐檯。

但黃身上現金不夠，就提議用毒品抵償她的部分坐檯費，連同稍早和洪購買的安非他命，以及摻有PMMA、PMA、K他命等二、三級混合毒品的咖啡包，轉讓給林女施用。結果林女傍晚身體異常，一度跑到汽旅外倒臥馬路，經路人攙扶回房又躺著樓梯間失去意識。

警消獲報到場時，發現林女一度失去呼吸心跳，緊急送醫搶救2天，仍因濫用藥物致橫紋肌溶解，造成多重器官衰竭死亡，而當時警方在汽旅房間內也查獲毒品咖啡包殘渣袋、吸管等證物。

檢方訊時，洪男坦承有賣1包K他命給黃，黃也表示有無償轉讓K他命、毒品咖啡包給林女，對方施用不久候就出現身體不適。現場目擊民眾說，當晚6點多見林女走在路上精神不佳、步伐踉蹌，他報警後黃男就把林攙扶離去；汽旅人員證稱，見林狀況不佳有問是否要送醫，卻被黃男拒絕。

而林女血液中驗出PMMA、PMA、2-氟-去氯愷他命、4-MMC及K他命等多重藥物，黃男尿液也呈二、三級毒品陽性反應。

檢方認為，PMMA、PMA等毒品對人體危害，是眾所周知，過量或混合施用致死也時有所聞，黃男客觀上應可預見林女服用恐不能負荷致死，卻仍提供給她，顯然有過失，偵結依藥事法轉讓禁藥致死罪嫌起訴他，洪男則依販賣第三級毒品罪嫌起訴。

PMMA新興毒品示意圖，與本案無關。圖／報系資料照
PMMA新興毒品示意圖，與本案無關。圖／報系資料照

毒品 咖啡

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