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詐團假檢警手法詐騙7旬婦 警攔阻保住她30萬元養老金

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄陳姓女子接獲假檢警詐騙電話，匆匆出門匯款，幸好丈夫張姓男子察覺異狀報警，讓警方在半途攔截，經過警員苦口婆心解釋下，陳女才驚覺自己險遭詐騙，保住30萬元養老金

據了解，昨天上午11點多時，陳女（77歲）接連接獲詐團假冒中華電信人員、檢察官、刑事局來電，並騙她因積欠電話費2萬多元，又涉及洗錢防法，若不交出30萬元，就會被捕入獄。

陳女聽聞後馬上跟丈夫張男說「我要去領錢，不然會被抓去關」，隨後就帶著提款卡匆匆出門。

這時，張男深覺不對勁，找上左營警分局啟文派出所求助，派員攔截還在左營區介壽、中正路口的陳女。

起初陳女還跟警方說是要提供在大陸工作的兒子運用，經過警方耐心勸說突破心防，陳才坦承接獲詐團來電「他們說我是詐騙集團，我全身都在發抖！嚇死了」。

警員了解後，隨即告知這是最普遍的「假檢警」詐騙手法，利用民眾擔心坐牢的心理，冒充檢警的手法要求間款財務，員警見陳女仍有所疑慮，立即拿出警用小電腦查詢陳婦前科素行，證實她素行清白、並未有任何前科，陳婦終於放下心中大石。

高雄陳姓女子接獲假檢警詐騙電話，匆匆出門匯款，幸好丈夫張姓男子察覺異狀報警，讓警方在半途攔截，經過警員苦口婆心解釋下，陳女才驚覺自己險遭詐騙。記者邱奕能／翻攝
高雄陳姓女子接獲假檢警詐騙電話，匆匆出門匯款，幸好丈夫張姓男子察覺異狀報警，讓警方在半途攔截，經過警員苦口婆心解釋下，陳女才驚覺自己險遭詐騙。記者邱奕能／翻攝

詐騙集團 養老金

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