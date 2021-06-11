又見醫衛甩鍋！硬著頭皮司法相驗 警：別人小孩死不完

國內越來越多死亡案經司法相驗後，確診新冠肺炎，近日引發檢警反彈；台北市萬華區前天又有一名男子病死家中，警方聯繫衛生局卻被建議「直接進行司法相驗」，相驗結果是新冠肺炎病情惡化致死，讓承辦檢警既恐懼又心寒，說「又在甩鍋、陷我們於危機之中」。

據悉，87歲楊姓男子在台北市萬華區西昌街一處民宅內租房，房東因多日未聞楊男音訊，6月9日下午上門查看，入內驚見楊男倒臥床上，沒有呼吸心跳，警方到場時楊男明顯死亡，屍體已出現屍斑，推測已死亡3天左右。

警方聯繫衛生局，說明楊男並非匡列對象，也不是居家檢疫、隔離者，隨後聯合醫院醫生聯繫警方了解狀況，表示直接進行司法相驗，衛生局人員及院方醫師皆說不會到場相驗、採檢。

檢警在不知死者是否染疫情況，硬著頭皮進行司法相驗，相驗結果認定楊男是因新冠肺炎病情惡化而病死，讓檢警、法醫頓感恐懼，立刻安排前往快篩，事後也忍不住表示，又是甩鍋給司法相驗，讓檢警在第一線冒染疫風險。

近日彰化地檢署檢察官陳宗元才說，光台北市最近送驗的猝死案中，13件就有8件確診，應先做PCR檢測，陰性確定後再進行司法相驗，不只許多第一線員警還沒打疫苗，檢察官也未被排入優先順序，卻有不少原因不明的猝死案是由檢方進行司法相驗，讓檢察官難以接受。