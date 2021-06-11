快訊

蔡英文總統首度為本土疫情延燒致歉 承諾竭盡所能全力控制

日經：台積電海外首座晶片封裝廠 考慮設在美國

又見醫衛甩鍋！硬著頭皮司法相驗 警：別人小孩死不完

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

國內越來越多死亡案經司法相驗後，確診新冠肺炎，近日引發檢警反彈；台北市萬華區前天又有一名男子病死家中，警方聯繫衛生局卻被建議「直接進行司法相驗」，相驗結果是新冠肺炎病情惡化致死，讓承辦檢警既恐懼又心寒，說「又在甩鍋、陷我們於危機之中」。

據悉，87歲楊姓男子在台北市萬華區西昌街一處民宅內租房，房東因多日未聞楊男音訊，6月9日下午上門查看，入內驚見楊男倒臥床上，沒有呼吸心跳，警方到場時楊男明顯死亡，屍體已出現屍斑，推測已死亡3天左右。

警方聯繫衛生局，說明楊男並非匡列對象，也不是居家檢疫、隔離者，隨後聯合醫院醫生聯繫警方了解狀況，表示直接進行司法相驗，衛生局人員及院方醫師皆說不會到場相驗、採檢。

檢警在不知死者是否染疫情況，硬著頭皮進行司法相驗，相驗結果認定楊男是因新冠肺炎病情惡化而病死，讓檢警、法醫頓感恐懼，立刻安排前往快篩，事後也忍不住表示，又是甩鍋給司法相驗，讓檢警在第一線冒染疫風險。

近日彰化地檢署檢察官陳宗元才說，光台北市最近送驗的猝死案中，13件就有8件確診，應先做PCR檢測，陰性確定後再進行司法相驗，不只許多第一線員警還沒打疫苗，檢察官也未被排入優先順序，卻有不少原因不明的猝死案是由檢方進行司法相驗，讓檢察官難以接受。

日前台北市也有刑警上網發文痛批，一名8旬老翁在家死亡，衛生單位卻不到場行政相驗，警方只好報請檢察官司法相驗，竟確認死者染疫，「看不到衛生單位超前部署，只看到甩鍋」，未料前天相同情境重演，不少基層員警直搖頭「反正別人家孩子死不完」。

案發轄區萬華分局。記者李隆揆／攝影
案發轄區萬華分局。記者李隆揆／攝影
87歲楊姓男子在台北市萬華區西昌街租屋處死亡，檢警相驗後發現他是因確診新冠肺炎病情惡化而死。圖／擷取自Google Maps
87歲楊姓男子在台北市萬華區西昌街租屋處死亡，檢警相驗後發現他是因確診新冠肺炎病情惡化而死。圖／擷取自Google Maps

司法 衛生局 新冠肺炎

延伸閱讀

台中新光三越櫃姐染疫家族20人聚餐8確診 快篩結果出爐

司法相驗猝死案怕怕！ 檢察官向中央「要」疫苗、快篩劑

新冠肺炎住家猝死案件 劍青檢改：相驗應盡速回歸行政

漁船印尼船員公海猝死 遺體採檢報告出爐

相關新聞

又見醫衛甩鍋！硬著頭皮司法相驗 警：別人小孩死不完

國內越來越多死亡案經司法相驗後，確診新冠肺炎，近日引發檢警反彈；台北市萬華區前天又有一名男子病死家中，警方聯繫衛生局卻被...

曾自曝「和確診者足跡差不多」 宜大副教授猝死家中

宜蘭大學痛失一名優良老師，應用經濟與管理學系副教授林雲雀今天被家人發現猝死家中，詳細死因有待相驗釐清。教學認真的她，昨天...

國安特勤狂買近萬條菸稱「要低調」法院批：公器私用

蔡英文總統前年出訪太平洋友邦島國，國安特勤人員卻利用專機夾帶近萬條私菸闖關，檢方起訴前官邸侍衛室少校軍官吳宗憲、張恒嘉、...

雲林特權插隊施打疫苗案 雲檢以他字案偵查釐清中

雲林縣「特權」施打疫苗風暴持續擴大，負責調查的雲林地檢署表示，已發函衛福部及雲林衛生局提供施打疫苗資料與相關規範、公文，...

國安私菸案 軍人幫、華航幫全部重判

台北地方法院審理總統蔡英文官邸國安侍衛室軍官團購近萬條私菸案近2年，檢察官指控軍職人員、華航人員犯貪汙、逃稅罪，不過，涉...

國安私菸案宣判！吳宗憲、張恒嘉重判10年4月、10年2月

蔡英文總統前年出訪太平洋友邦島國，國安特勤人員卻利用專機夾帶近萬條私菸闖關，檢方起訴前官邸侍衛室少校軍官吳宗憲、張恒嘉、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。