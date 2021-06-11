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帥哥戀愛攻勢騙美加籍女華人 詐團5人以上群聚也被裁罰

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

古姓男子為首詐騙集團上網接觸美國、加拿大女華人，自稱任職跨國投資公司，利用帥哥照交往再誘使投資，向4人騙走8萬5千美元（約台幣2百萬元）；刑事局在嘉義市搜索機房，逮捕9人依詐欺等罪嫌移送，因違反室內5人以上群聚規定，另依傳染病防治法函文衛生局裁罰。

警方調查，23歲古男等人在嘉義市西區蘭井街某住宅大樓租屋，3月起透過微信、探探結識定居美加女華人，自稱任職正道集團，為投資股票等金融產品公司，待被害人陷入戀愛錯覺，稱公司要增資，以缺錢為由請求資助。

美加1名台灣人、3名大陸人被指示匯款到香港，年約30至50歲，其中1人匯款6萬5千元、1人匯款2萬元，另2人尚未匯出；警方已視訊製作筆錄。

刑事局偵二大隊第二隊分析其餘詐團案件，鎖定古的機房，8日搜索逮人。部分犯嫌坦承犯案，有人否認行騙，稱玩手機、上網聊天。

全國新冠肺炎疫情三級警戒，禁止室內5人以上群聚，不過犯嫌說從3月起就不太外出，多叫外送食物。

警方查扣電腦、手機，初步發現4名被害人，數位鑑識擴大清查，詢後將9人依詐欺、組織犯罪防制條例解送；法院裁定古等7人羈押禁見，1人因毒品案被通緝發監服刑，1人限制住居。

古姓男子為首詐騙集團上網接觸美國、加拿大女華人，利用帥哥照交往再誘使投資，向4人騙走2百萬元；刑事局在嘉義市搜索機房逮捕9人。記者李奕昕／翻攝
古姓男子為首詐騙集團上網接觸美國、加拿大女華人，利用帥哥照交往再誘使投資，向4人騙走2百萬元；刑事局在嘉義市搜索機房逮捕9人。記者李奕昕／翻攝
古姓男子為首詐騙集團上網接觸美國、加拿大女華人，利用帥哥照交往再誘使投資，向4人騙走2百萬元；刑事局在嘉義市搜索機房逮捕9人。記者李奕昕／翻攝
古姓男子為首詐騙集團上網接觸美國、加拿大女華人，利用帥哥照交往再誘使投資，向4人騙走2百萬元；刑事局在嘉義市搜索機房逮捕9人。記者李奕昕／翻攝
古姓男子為首詐騙集團上網接觸美國、加拿大女華人，利用帥哥照交往再誘使投資，向4人騙走2百萬元；刑事局在嘉義市搜索機房逮捕9人。記者李奕昕／翻攝
古姓男子為首詐騙集團上網接觸美國、加拿大女華人，利用帥哥照交往再誘使投資，向4人騙走2百萬元；刑事局在嘉義市搜索機房逮捕9人。記者李奕昕／翻攝
古姓男子為首詐騙集團上網接觸美國、加拿大女華人，利用帥哥照交往再誘使投資，向4人騙走2百萬元；刑事局在嘉義市搜索機房逮捕9人。記者李奕昕／翻攝
古姓男子為首詐騙集團上網接觸美國、加拿大女華人，利用帥哥照交往再誘使投資，向4人騙走2百萬元；刑事局在嘉義市搜索機房逮捕9人。記者李奕昕／翻攝
古姓男子為首詐騙集團上網接觸美國、加拿大女華人，利用帥哥照交往再誘使投資，向4人騙走2百萬元；刑事局在嘉義市搜索機房逮捕9人。記者李奕昕／翻攝
古姓男子為首詐騙集團上網接觸美國、加拿大女華人，利用帥哥照交往再誘使投資，向4人騙走2百萬元；刑事局在嘉義市搜索機房逮捕9人。記者李奕昕／翻攝
古姓男子為首詐騙集團上網接觸美國、加拿大女華人，利用帥哥照交往再誘使投資，向4人騙走2百萬元；刑事局在嘉義市搜索機房逮捕9人。記者李奕昕／翻攝
古姓男子為首詐騙集團上網接觸美國、加拿大女華人，利用帥哥照交往再誘使投資，向4人騙走2百萬元；刑事局在嘉義市搜索機房逮捕9人。記者李奕昕／翻攝

嘉義 詐欺 詐騙集團

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