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影／缺錢歪腦筋竟動到ATM上 屏東男持鎯頭破壞被逮

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

55歲的屏東縣內埔鄉劉姓男子疑積欠債務，竟異想天開找自動提款機下手，昨天凌晨身著雨衣、戴著口罩到內埔工業區1台郵局ATM，先用鎯頭毀損出鈔口、插卡處等處，發現拿不到錢，再把螢幕、補摺機砸爛，想以破壞方式拆解整台機器，還是無法得逞；警方昨晚逮捕他時，他辯稱是心情不好，找自動提款機洩忿，警方不採，訊後依毀損、竊盜未遂罪嫌將他移送檢方偵辦

屏東縣內埔警分局昨天上午9時許接獲民眾報案，指稱內埔工業區外牆獨立設置郵局ATM遭人惡意破壞，警方到場勘察，發現ATM被砸的滿目瘡痍，警察局鑑識科隨即派員協助勘察跡證；ATM監視器影像顯示，昨天凌晨0時許，1名男子身著雨衣、花色短褲、黑色拖鞋、持鎯頭犯案，全程配戴口罩，增加辨識難度。

警方調查，歹徒未戴提款卡，嘗試操作ATM數次，隨即拿出鎯頭毀損出鈔口、插卡處等處，發現拿不到錢，再持鐵鎚把螢幕、補摺機等整台ATM砸爛，破壞時間長達半小時，最後放棄離去，犯案後將部分零件丟棄對面排水溝。

專案小組調閱大量監視器分析，發現嫌犯以徒步方式犯案，沿路丟棄作案工具，還裝改穿雨衣刻意隱蔽，警方配合科技偵查鎖定是家住內埔鄉的劉姓男子，昨晚前往劉的住處查緝到案，取出作案衣物；經查，曾任漁工的劉姓男子最近賦閒在家，疑積欠債務，想破壞自動提款機竊取現金。

劉姓男子昨天凌晨身著雨衣、戴著口罩用鎯頭破壞屏東內埔工業區1台獨立設置的郵局ATM，晚上被警方逮捕。記者潘欣中／翻攝
劉姓男子昨天凌晨身著雨衣、戴著口罩用鎯頭破壞屏東內埔工業區1台獨立設置的郵局ATM，晚上被警方逮捕。記者潘欣中／翻攝
劉姓男子昨天凌晨身著雨衣、戴著口罩用鎯頭破壞屏東內埔工業區1台獨立設置的郵局ATM。記者潘欣中／翻攝
劉姓男子昨天凌晨身著雨衣、戴著口罩用鎯頭破壞屏東內埔工業區1台獨立設置的郵局ATM。記者潘欣中／翻攝
劉姓男子昨天凌晨身著雨衣、戴著口罩用鎯頭破壞屏東內埔工業區1台獨立設置的郵局ATM。記者潘欣中／翻攝
劉姓男子昨天凌晨身著雨衣、戴著口罩用鎯頭破壞屏東內埔工業區1台獨立設置的郵局ATM。記者潘欣中／翻攝

屏東縣 提款機 監視器

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