影／缺錢歪腦筋竟動到ATM上 屏東男持鎯頭破壞被逮

55歲的屏東縣內埔鄉劉姓男子疑積欠債務，竟異想天開找自動提款機下手，昨天凌晨身著雨衣、戴著口罩到內埔工業區1台郵局ATM，先用鎯頭毀損出鈔口、插卡處等處，發現拿不到錢，再把螢幕、補摺機砸爛，想以破壞方式拆解整台機器，還是無法得逞；警方昨晚逮捕他時，他辯稱是心情不好，找自動提款機洩忿，警方不採，訊後依毀損、竊盜未遂罪嫌將他移送檢方偵辦

屏東縣內埔警分局昨天上午9時許接獲民眾報案，指稱內埔工業區外牆獨立設置郵局ATM遭人惡意破壞，警方到場勘察，發現ATM被砸的滿目瘡痍，警察局鑑識科隨即派員協助勘察跡證；ATM監視器影像顯示，昨天凌晨0時許，1名男子身著雨衣、花色短褲、黑色拖鞋、持鎯頭犯案，全程配戴口罩，增加辨識難度。

警方調查，歹徒未戴提款卡，嘗試操作ATM數次，隨即拿出鎯頭毀損出鈔口、插卡處等處，發現拿不到錢，再持鐵鎚把螢幕、補摺機等整台ATM砸爛，破壞時間長達半小時，最後放棄離去，犯案後將部分零件丟棄對面排水溝。