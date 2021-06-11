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好心肝私打疫苗案 許金川作證後請回

中央社 / 台北11日電

好心肝診所負責人許金川。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影
好心肝診所負責人許金川。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影
北檢偵辦好心肝診所私打疫苗案，昨天指揮廉政署、調查局以證人身分約談好心肝負責人許金川等12人；許金川赴台北市調查處作證，今天凌晨2時許經由檢察官視訊複訊後請回。

調查局台北市調查處共約談許金川等9名證人，許金川昨天傍晚即向台北處報到，先由調查官製作筆錄，再接受台北地檢署檢察官透過視訊複訊。

許金川今天凌晨2時許離開台北處，面對媒體詢問是否有話想對社會大眾說明等問題時，僅表示謝謝，未表示其他意見。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，台北市政府9日證實，衛生局於6月7日、8日分別配發15瓶、100瓶AZ疫苗給好心肝診所，總計115瓶；好心肝診所共施打1285人，大部分被施打人員都不符合資格。

北市府表示，將依傳染病防治法處最高的新台幣200萬元罰鍰並取消合約診所資格；衛生局承辦人員則因沒有詳細查核，將送政風室調查，若有違法事證將送交檢調單位處理。

北檢昨天上午指派檢察官葉耀群簽分他字案偵辦，指揮廉政署、調查局台北處、台北市警察局中正一分局等單位組成專案小組，並向中央健保署、台北市衛生局、好心肝診所等單位調閱資料，釐清衛生局配發疫苗給好心肝診所相關行政流程。

專案小組昨天下午陸續以證人身分約談許金川、北市衛生局人員等共12人說明，並由檢察官以視訊方式複訊，釐清是否涉及不法。

衛生局 北市 檢察官 許金川

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