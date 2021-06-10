影／趁著疫情路上人車少行搶 屏警逮3強盜犯法院裁押
屏東縣新園鄉李姓老翁上月29日騎電動車外出時，被2名共騎機車男子攔下，持刀搶走老翁身上側背包後逃逸；警方專案小組過濾上百支路口監視器，鎖定有搶奪、強盜等前科、住高雄市大寮區的3名男子涉案，陸續逮捕3人，查出他們趁著疫情警戒三級、路上人車稀少的時機犯案，也在台南市犯下另件強盜案，訊後依強盜罪嫌移送屏東地檢署，檢方向法院聲押獲准。
屏東縣新園鄉李姓老翁下午2時騎電動車外出時被2名共騎機車男子攔下，後座男子持刀行搶背包，得手萬餘元現金後，往高雄市方向逃逸；在疫情警戒三級期間發生重大刑案，縣警局長李文章指示刑事警察大隊及鑑識科與東港警分局共組專案小組，要求儘速偵破。
專案小組調閱屏東及高雄上百支監視影像及縝密調查鑑識，鎖定年齡半百、有搶奪、強盜等前科的洪姓、廖姓、周姓等3人涉嫌重大，其中廖姓和周姓男子最近剛出獄，3人共組強盜集團，作案前，事先前往被害人住處埋伏，確認生活習慣及外出時段後，伺機動手強盜，作案時以行竊的騎車逃避警方查緝。
警方調查，洪姓男子曾和72歲的李姓被害人一起賭博，發現李姓老翁經濟狀況不錯，設定為行搶目標，多日觀察作息後，趁被害人獨自騎車購物、四下無人之際，廖 、周2人共騎竊得的機車攔下持刀行搶，得手現金平分花用，作案機車棄置於高雄市偏僻山區，試圖製造斷點。
警方找到贓車、掌握3人高雄市藏匿地點後，報請屏東地檢署指揮，聲請搜索票及拘票，先後將3人逮捕到案。
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