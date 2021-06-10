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澎湖漁船私運大陸鮑魚、貓抵台 海巡偵蒐犬建功發現

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

澎湖馬公籍李姓船長昨天中午駕駛活魚運搬船至高雄興達港，經海巡署南部分署第一一岸巡隊安檢所人員進行查艙安檢，發現艙內藏有25公斤來自大陸的包裝冷凍鮑魚及1隻美國短毛貓，因皆是私運來台，依規定要求全船人員原船強制健康管理，全案依法函送主管機關裁處。

為防止產生防疫破口，海巡署針對活魚運搬船推出防疫作法，要求海巡人員會同當地縣、市政府衛生所，著全套防疫裝備，對進港人員實施體溫量測，啟動查艙機制，並派遣海巡偵蒐犬，強化進港安檢勤務。

第一一岸巡隊雷達操作人員昨天中午接穫李姓船長駕駛漁船進入興達漁港訊息，經確認李姓船長及船上2名台籍、2名印尼籍船員皆無發燒、身體不適情形，安檢所查艙人員配合偵蒐犬進入艙內檢查時，在魚艙中發現非自行捕撈的已包裝冷凍鮑魚，及一隻裝在籠子裡的美國短毛橘貓，經查皆是大陸私運來台。

李姓船長辯稱，貓是他在大陸買回想自己養的，但未經通報屬違法，經動植物防疫檢疫局對貓施打疫苗及晶片後安置，至於李姓船長及船員，依疾病管制局規定原船強制健康管理，由海巡人員協助監控，全案依「漁船運搬養殖活魚管理辦法」、「動物傳染病防治條例及海關緝私條例」函送主管機關裁處。

南部分署第一一岸巡隊提醒，全台疫情升溫，不肖業者為私慾至大陸地區載運漁獲及活體動物，若未完成相關檢疫工作，恐產生防疫破口，海巡署鑑此積極投入查緝違法工作，民眾若發現不法情事，可直接撥打118海巡服務專線，第一一岸巡隊將立即派員前往處理。

澎湖馬公籍李姓船長駕駛漁船艙內藏有一隻來自大陸的美國短毛橘貓。記者陳玫伶／翻攝
澎湖馬公籍李姓船長駕駛漁船艙內藏有一隻來自大陸的美國短毛橘貓。記者陳玫伶／翻攝
偵蒐犬進入澎湖馬公籍李姓船長駕駛漁船艙內檢查，發現25公斤來自大陸的包裝冷凍鮑魚。記者陳玫伶／翻攝
偵蒐犬進入澎湖馬公籍李姓船長駕駛漁船艙內檢查，發現25公斤來自大陸的包裝冷凍鮑魚。記者陳玫伶／翻攝
偵蒐犬進入澎湖馬公籍李姓船長駕駛漁船艙內檢查。記者陳玫伶／翻攝
偵蒐犬進入澎湖馬公籍李姓船長駕駛漁船艙內檢查。記者陳玫伶／翻攝
偵蒐犬進入澎湖馬公籍李姓船長駕駛漁船艙內檢查。記者陳玫伶／翻攝
偵蒐犬進入澎湖馬公籍李姓船長駕駛漁船艙內檢查。記者陳玫伶／翻攝

海巡署 安檢 健康管理

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