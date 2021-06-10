雙和醫院砍護理師案 凶嫌羈押送往台中看守所防疫中心

5月31日在新北市雙和醫院發生確診新冠肺炎的洪姓男子砍護理師事件，洪男想離開負壓隔離病房，遭蔡姓及陳姓護理師阻擋，回病房拿水果刀砍殺護理師，造成3名護理師受重傷。案發後，洪男還對醫護人員吐痰，以言語羞辱醫護人員，經檢察官訊問後，認為洪男涉犯殺人未遂等罪嫌，且有反覆實施之虞，向法院聲請羈押。經過2小時羈押庭，新北地方法院於今凌晨1點裁定羈押，洪男將送往台中看守所防疫中心。

檢警調查，洪男本月25日確診罹患新冠肺炎，28日入住雙和醫院11樓B區負壓病房隔離接受治療。洪男因不滿遭隔離，認為自己沒病，想擅自離開醫院。31日上午7點多，洪男走出病房，蔡姓、陳姓護理師阻止說：「阿伯，你不能離開病房」，請他回到病房內。

洪男不滿，心生殺人意圖，將水果刀藏在身後，持刀朝施姓護理師背部、胸部捅、刺多下，造成施女負傷倒地，因施女呼救，他又持刀朝施女腹部捅去，施女以手腳抵擋並持續呼救。

這時，陳姓護理師及蔡姓護理師趕到現場，要求洪男停下，但他卻拿刀衝向蔡女、陳女。在蔡女扶起施女時，洪男刺向蔡女腹部，蔡女往後閃躲仍遭劃傷，蔡女往另一方向逃走後，洪男立即轉向陳女，持刀刺向陳女的胸口，陳女用右手抵擋並嘗試奪刀，但當時刀柄已掉落在地，無法奪刀，陳女最後也受傷倒地，洪男卻還是拿刀往陳女的腰腹、會陰處一直捅刺，導致陳女全身多處受傷失血，勉強支撐逃往病房護理站求救。

警衛、警察獲報後到場，警先出聲：「把刀放下」，隨即奪刀制伏洪男。洪男日前在衛福部的建議下，從雙和醫院轉往國軍新竹地區醫院醫治，並由警方全程戒護。

經過10日的隔離，今洪男已可以出隔離病房，目前人仍在國軍新竹地區醫院中，因此檢察官採視訊訊問方式，訊後認為洪男涉犯殺人未遂、重傷害、以強暴方法妨害醫事人員執行業務等罪嫌。由於洪男所犯為本刑5年以上的重罪，犯罪動機除了拒絕遵守防疫規定而想擅離醫院，遵法意識薄弱，有相當理由足認同他有畏罪逃亡之虞。

檢察官指出，洪男在案發後，對醫護人員仍有攻擊行為，明知自己為確診者，卻故意對醫護人員吐痰，增加醫護人員感染的高風險，且故意用言語羞辱醫護人員，在醫護人員協助他更換尿布時，辱罵醫護人員，且持續攻擊、羞辱醫護人員，有羈押的必要。

檢察官認為，洪男明知自己是確診者，卻故意不遵守醫護的隔離指示，不顧他人生命、健康、安全，持利刃攻擊3名護理人員，使近來爆發疫情已負擔極為沉重的醫護人力問題雪上加霜，險些形成防疫破口。且他仍需自主健康管理，若不羈押，僅以其他強制處分替代，考量他遵法意識薄弱之態度，難以期待他會自主遵守相關規範且不會造成相關衛生、警政單位人力上的額外負荷，因此向法院聲請羈押。

新北地方法院於昨晚11點多開羈押庭，以視訊方式訊問，並裁定羈押2個月。新北地院指出，洪男在訊問時否認犯下殺人未遂等罪，但他的犯罪事實經相關證人於警詢及偵查中證述明確，並有相關書證可認定他涉犯殺人未遂等罪，犯罪嫌疑重大。