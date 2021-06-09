桃園5人摩鐵開毒趴 「怕店家發現」第5人女子躲後車廂

桃園市警方今日凌晨2時許查獲摩鐵毒品趴，張姓等4名男子與1賴姓女子相約汽車旅館，為規避店家規定，眾人分頭開2間房，再由張男駕車外出，讓賴女躲在後車廂潛入，警方到場時她還躲在陽台，房間散落愷他命香菸殘渣，共查獲毒品愷他命30小包，全案依法函送檢方偵辦，違規群聚部分則移請衛生局裁罰。

桃園警方局中路派出所員警今日凌晨執行汽車旅館臨檢勤務，2時15分許發現某房間內透出震耳音樂聲，且散發出毒品氣味，員警立刻敲門臨檢，發現房內有張姓等4名男子（21至30歲不等），現場散布愷他命香菸殘渣，隨後查獲毒品愷他命30小包。

員警入內搜查，還發現1名賴姓女子躲在陽台，一問之下才得知，原來5人相約開趴，擔心人數過多，店家會阻攔，便由4名男子分開2間房間，且2間房距離頗遠，中間隔了5間房。

警方調查，開房後眾人推派張男駕車去接賴女，並讓她躲在後車廂，車子直接開進房間樓下停車位，避開櫃檯人員目光「潛入」房間。