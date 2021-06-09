快訊

下周開打124萬劑AZ疫苗 陳時中：接種順序變化不大

新增274例本土個案、死亡25例！ 端午節退票潮仍持續

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園5人摩鐵開毒趴 「怕店家發現」第5人女子躲後車廂

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市警方今日凌晨2時許查獲摩鐵毒品趴，張姓等4名男子與1賴姓女子相約汽車旅館，為規避店家規定，眾人分頭開2間房，再由張男駕車外出，讓賴女躲在後車廂潛入，警方到場時她還躲在陽台，房間散落愷他命香菸殘渣，共查獲毒品愷他命30小包，全案依法函送檢方偵辦，違規群聚部分則移請衛生局裁罰。

桃園警方局中路派出所員警今日凌晨執行汽車旅館臨檢勤務，2時15分許發現某房間內透出震耳音樂聲，且散發出毒品氣味，員警立刻敲門臨檢，發現房內有張姓等4名男子（21至30歲不等），現場散布愷他命香菸殘渣，隨後查獲毒品愷他命30小包。

員警入內搜查，還發現1名賴姓女子躲在陽台，一問之下才得知，原來5人相約開趴，擔心人數過多，店家會阻攔，便由4名男子分開2間房間，且2間房距離頗遠，中間隔了5間房。

警方調查，開房後眾人推派張男駕車去接賴女，並讓她躲在後車廂，車子直接開進房間樓下停車位，避開櫃檯人員目光「潛入」房間。

警方指出，其中一名男子還有新北旅遊史，員警押送不敢大意，除了讓該男子穿上防護衣、加戴面罩外，負責押送的員警也配戴護目鏡、手套，降低感染風險，全案依毒品危害防制條例罪嫌函送檢方偵辦，違規群聚部分則移請衛生局裁罰。

其中一名男子有新北旅遊史，警方不敢大意，請他穿上防護衣、加戴面罩。記者楊湛華／翻攝
其中一名男子有新北旅遊史，警方不敢大意，請他穿上防護衣、加戴面罩。記者楊湛華／翻攝
桃園5人無視群聚規定，在汽車旅館大開毒品趴。記者楊湛華／翻攝
桃園5人無視群聚規定，在汽車旅館大開毒品趴。記者楊湛華／翻攝
警方查獲毒品愷他命30小包。記者楊湛華／翻攝
警方查獲毒品愷他命30小包。記者楊湛華／翻攝

毒品 衛生局 臨檢

延伸閱讀

桃園獲配8500劑莫德納！已送各醫院只有第一線醫護能打

疫苗怎分配 鄭文燦向中央喊話機場、桃園分開算

新冠肺炎疫苗桃園訂每週10萬人大規模接種計畫

桃園1女1男摩鐵吸毒 女昏迷送醫不治男還待在房間

相關新聞

16屁孩群聚超商尋仇 持西瓜刀砍斷掌 5人8日晚遭聲押

年僅21歲陳姓男子，6月7凌晨4時許，涉嫌揪10多人替女友出氣，分別持西瓜刀、球棒砍傷17歲林姓男子，導致林男斷掌，送醫...

桃園5人摩鐵開毒趴 「怕店家發現」第5人女子躲後車廂

桃園市警方今日凌晨2時許查獲摩鐵毒品趴，張姓等4名男子與1賴姓女子相約汽車旅館，為規避店家規定，眾人分頭開2間房，再由張...

影／色情黑戶恐成破口 北市警查獲應召站變相營業半套性交易

新冠肺炎疫情嚴峻，全國延長三級警戒，八大及休閒育樂業停止營業，竟有不肖應召按摩色情業者，轉移陣地至旅館繼續營業！台北市中...

毒販拘留室跳牆撞破頭身亡 同夥幫製安非他命遭判4年

桃園廖姓男子貪圖暴利，租屋供楊姓友人製毒販賣，製程中協助扶漏斗、將半成品放冰箱，落網後也坦承「知道自己在幹嘛」，法院認為...

披薩店大盜得手25萬元 攜帶玩具槍、水果刀起訴加重強盜

54歲仇姓男子在新北市新店區一家披薩店搶走25萬元，遭警方依強盜等罪移送法辦。台北地檢署檢察官廖彥鈞查出他是因疫情影響工...

分手情侶共飲毒咖啡 女子不治

新冠肺炎疫情嚴峻，毒品人口不顧染疫風險「開房間」解癮。桃園市張姓女子、宋姓男子相約汽車旅館喝毒咖啡包，張女昏迷不治，警方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。