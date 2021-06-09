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桃園5人摩鐵開毒趴 「怕店家發現」第5人女子躲後車廂
桃園市警方今日凌晨2時許查獲摩鐵毒品趴，張姓等4名男子與1賴姓女子相約汽車旅館，為規避店家規定，眾人分頭開2間房，再由張男駕車外出，讓賴女躲在後車廂潛入，警方到場時她還躲在陽台，房間散落愷他命香菸殘渣，共查獲毒品愷他命30小包，全案依法函送檢方偵辦，違規群聚部分則移請衛生局裁罰。
桃園警方局中路派出所員警今日凌晨執行汽車旅館臨檢勤務，2時15分許發現某房間內透出震耳音樂聲，且散發出毒品氣味，員警立刻敲門臨檢，發現房內有張姓等4名男子（21至30歲不等），現場散布愷他命香菸殘渣，隨後查獲毒品愷他命30小包。
員警入內搜查，還發現1名賴姓女子躲在陽台，一問之下才得知，原來5人相約開趴，擔心人數過多，店家會阻攔，便由4名男子分開2間房間，且2間房距離頗遠，中間隔了5間房。
警方調查，開房後眾人推派張男駕車去接賴女，並讓她躲在後車廂，車子直接開進房間樓下停車位，避開櫃檯人員目光「潛入」房間。
警方指出，其中一名男子還有新北旅遊史，員警押送不敢大意，除了讓該男子穿上防護衣、加戴面罩外，負責押送的員警也配戴護目鏡、手套，降低感染風險，全案依毒品危害防制條例罪嫌函送檢方偵辦，違規群聚部分則移請衛生局裁罰。
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