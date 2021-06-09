影／色情黑戶恐成破口 北市警查獲應召站變相營業半套性交易
新冠肺炎疫情嚴峻，全國延長三級警戒，八大及休閒育樂業停止營業，竟有不肖應召按摩色情業者，轉移陣地至旅館繼續營業！台北市中山警分局昨天獲報檢舉，臨檢新生北路二段一家賓館，查獲從事半套性交易的2對男女及涉嫌施用大麻的女子，全案5人依法送辦。
民權一派出所6月8日晚上5時許獲報，色情業者躲在賓館變相營業，警方不敢大意，隨即前往查緝防堵防疫破口，果真逮獲「假關門、真營業」的應召女子和尋芳客。
警方臨檢發現，29歲周姓女子、19歲陸姓女子穿著火辣，嫖客60歲謝姓男子、46歲龔姓男子在房內，分別以2600元、2700元從事半套性交易，4人依照社會秩序維護法妨害風俗罪嫌。
警方再查其他房間，發現22歲江姓女子房內飄出大麻毒品味，查獲她持有大麻，依照毒品危害防制條例送辦。
現場臨檢員警妥額溫槍、口罩、手套、護目鏡、隔離衣、酒精消毒等，查核5人身分，並細問是否有發燒、咳嗽情形，全案依法送辦。
警方呼籲，將擴大溯源查緝毒品上游、色情機房、應召工作室及其他應召站從業人員，業者切勿投機、心存僥倖，配合政府防疫作為，避免形成防疫破口。
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