毒販拘留室跳牆撞破頭身亡 同夥幫製安非他命遭判4年

桃園廖姓男子貪圖暴利，租屋供楊姓友人製毒販賣，製程中協助扶漏斗、將半成品放冰箱，落網後也坦承「知道自己在幹嘛」，法院認為廖構成製毒共犯，依毒品罪判他4年，可上訴；另楊男另案落網後，去年在桃園地檢署拘留室爬135公分矮牆，前翻向下跳撞頭死亡，涉案部分不起訴。

檢警調查，楊先以30萬元買進500公克的安非他命，2019年12月由廖承租1處公寓當作製毒場所，楊則用工具、化學物等製程，最後分裝成大小包準備販賣，廖在製造過程中，也有幫忙扶著漏斗、將半成品放進冰箱，同年12月11日警方破門搜索當場查獲。

審理時，廖男坦承不諱，也表示房子是幫楊男承租，且自己有在吸毒，看到現場狀況知道楊在製作安非他命，且他目的是把粉末的安毒加工成結晶體，變漂亮後買家接受度比較高，且提煉過程中，有替楊扶漏斗、將半成品放進冰箱，也「知道自己在幹嘛」。

法院認為，廖男已參與製造第二級毒品，其行為非僅只單純資助楊，應屬製毒共同正犯，考量他犯後自白坦承，依法減刑。另審酌廖無前科，因貪圖錢財受楊指揮製毒，且查扣安毒成品、半成品數量多，若流入市面不堪設想，依製造第二級毒品罪判廖有期徒刑4年。

另楊男部分，他過去因販毒被判刑20年，2016年假釋又涉及槍砲、毒品案件，去年4月20日檢方指揮拘提，訊後將他向法院聲請羈押，楊在桃檢拘留室等待時，突然爬上區隔廁所的135公分矮牆，並以前翻姿勢奮力向下跳，結果頭部撞地命危送醫，搶救後仍不治身亡。 法院認定廖男參與製作安毒，依製造第二級毒品罪判他有期徒刑4年。記者曾健祐／攝影

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