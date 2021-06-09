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披薩店大盜得手25萬元 攜帶玩具槍、水果刀起訴加重強盜

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

54歲仇姓男子在新北市新店區一家披薩店搶走25萬元，遭警方依強盜等罪移送法辦。台北地檢署檢察官廖彥鈞查出他是因疫情影響工作而犯案，但由於他犯案時攜帶水果刀及玩具槍，今依加重強盜罪起訴，預計明日移審台北地院。

5月31日上午9時許，新北市新店警分局獲報，指稱中正路上的達美樂披薩店，遭人持玩具槍搶走25萬元現金，嫌犯以自備抹布擦拭指紋等生物跡證後，搭乘計程車逃逸。

警方組專案小組調查發現，54歲仇姓男子家住桃園市龜山區，生性相當狡猾，透過轉乘交通工具、多次變裝等手法，試圖製造追緝斷點，藉以妨礙警方追查。

6月1日下午3時許，警方持拘票及搜索票，在台北車站京站百貨公司地下2樓逮獲仇男，並在他身上取出剩餘贓款4萬2500元，依強盜、恐嚇等罪嫌將他移送檢方偵辦。

檢察官以遠距視訊複訊後，2日依強盜罪聲請羈押，台北地院審理後傍晚裁定以30萬元交保候傳，併限制出境、出海及住居。但他覓保無著，仍在押看守所。

據了解，仇男原本擔任導遊，疫情影響就沒做了，只好當清潔工、打零工，月薪僅2、3萬元，為了還賭債及信用卡費、生活所需及照顧家人費用，才出此下策，犯案時把水果刀放在隨身包包，並沒有拿出來，後來因店員反抗才從包包內拿出玩具槍。

據了解，仇男得手25萬元後先拿去還賭債、信用卡費，還匯了7萬元新台幣去大陸給女友，剩下贓款4萬2500元。檢方考量他犯案時攜帶水果刀及玩具槍，今依加重強盜罪起訴，預計明日移審台北地院。

54歲仇姓男子在新北市新店區一家披薩店搶走25萬元，遭警方依強盜等罪移送法辦。台北地檢署查出他是因疫情影響工作而犯案，但由於他犯案時攜帶水果刀及玩具槍，今依加重強盜罪起訴。圖／本報資料照。
54歲仇姓男子在新北市新店區一家披薩店搶走25萬元，遭警方依強盜等罪移送法辦。台北地檢署查出他是因疫情影響工作而犯案，但由於他犯案時攜帶水果刀及玩具槍，今依加重強盜罪起訴。圖／本報資料照。

強盜 疫情

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