16屁孩群聚超商尋仇 持西瓜刀砍斷掌 5人8日晚遭聲押

年僅21歲陳姓男子，6月7凌晨4時許，涉嫌揪10多人替女友出氣，分別持西瓜刀、球棒砍傷17歲林姓男子，導致林男斷掌，送醫後手術接回。檢警一共逮捕涉案16人，其中7名成年人、9名未成年，檢察官今晚複訊後，認定其中陳等5人涉犯重傷害等罪嫌，向法院聲押。

士林地檢署今深夜指出，涉案的16人分別為9名未成年人及7名成年人，少年已移請少年法院處理；稍早檢察官訊問完7名成年人，其中5人涉犯重傷害、加重妨害秩序罪嫌聲押，其餘2人以1萬元交保交保。

檢方指出，5人在防疫期間群聚砍斷被害人手掌，重傷害罪嫌為五年以上重罪，且有證據認定滅證及反覆實施之虞，向法院聲請羈押。

警方調查，主嫌陳男不滿17歲何姓女友，在電話中和前男友吵架，為了幫忙她出頭，率領10多人至新北汐止區一家超商找前男友，但沒找到人，撞見林男在超商外抽菸，上前問「你是何女前男友的朋友嗎？」林男回覆「那是他們的事，不關我的事」隨即遭眾人圍毆，持刀砍斷手掌。