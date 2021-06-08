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16屁孩群聚超商尋仇 持西瓜刀砍斷掌 5人8日晚遭聲押

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

年僅21歲陳姓男子，6月7凌晨4時許，涉嫌揪10多人替女友出氣，分別持西瓜刀、球棒砍傷17歲林姓男子，導致林男斷掌，送醫後手術接回。檢警一共逮捕涉案16人，其中7名成年人、9名未成年檢察官今晚複訊後，認定其中陳等5人涉犯重傷害等罪嫌，向法院聲押。

士林地檢署今深夜指出，涉案的16人分別為9名未成年人及7名成年人，少年已移請少年法院處理；稍早檢察官訊問完7名成年人，其中5人涉犯重傷害、加重妨害秩序罪嫌聲押，其餘2人以1萬元交保交保。

檢方指出，5人在防疫期間群聚砍斷被害人手掌，重傷害罪嫌為五年以上重罪，且有證據認定滅證及反覆實施之虞，向法院聲請羈押。

警方調查，主嫌陳男不滿17歲何姓女友，在電話中和前男友吵架，為了幫忙她出頭，率領10多人至新北汐止區一家超商找前男友，但沒找到人，撞見林男在超商外抽菸，上前問「你是何女前男友的朋友嗎？」林男回覆「那是他們的事，不關我的事」隨即遭眾人圍毆，持刀砍斷手掌。

汐止警方獲報街頭鬥毆，隨即啟動快打到場，協助林男就醫，手術接回手掌；同時，報請檢察官指揮偵辦，共計逮捕涉案16人，16人均違反室外不得聚集10人規定，依傳染病防治法函請衛生局開罰。

16人群聚尋仇，持西瓜刀砍掉林男手掌。圖／本報記者翻攝
16人群聚尋仇，持西瓜刀砍掉林男手掌。圖／本報記者翻攝
林男受傷後搭上救護車至醫院手術接回手掌。圖／本報記者翻攝
林男受傷後搭上救護車至醫院手術接回手掌。圖／本報記者翻攝

檢察官 未成年 汐止

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