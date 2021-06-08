婦聯會美齡樓移轉國有 聲請停止執行法院裁准

黨產會2018年認定婦聯會為國民黨附隨組織，隔年再認定婦聯會所收受的不當取得財產應移轉為國有。黨產會要求婦聯社會福利基金會將婦聯會所在地美齡樓在30天內轉為國有，婦聯會及婦聯社福基金會不服聲請停止執行，關於移轉國有部分，台北高等行政法院今裁准，可抗告。

今年5月11日，黨產會主委林峯正表示，黨產會於2018年2月1臨時委員會議決議認定婦聯會為國民黨附隨組織。2019年3月19日決議認定婦聯會所收受的不當取得財產應移轉為國有。美齡樓土地面積五百坪，建物面積三千坪，公告現值6億8千萬元。

婦聯會於1997年9月間捐助10.5億元成立婦聯社福基金會，並於1998年捐款6億元，作為購買土地經費。經查，基金會與國民黨於1998年底所簽訂不動產買賣契約書載明，土地面積買賣總價款為6億元。

林峯正說，婦聯社福基金會取得土地後，婦聯會又於2003年捐款4.5億元予基金會，以婦聯社福基金會為起造人，建置位為台北市林森南路19號的美齡樓。