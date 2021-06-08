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影／賭博組頭瘋台指！開盤賭金飆2億 中打溯源抓17人送辦

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台股疫情期間創新高，有賭博組頭以台指期為投注標的，開盤與賭客對賭，以期指點數漲、跌一點200元輸贏，再以每口抽手續費150至200元方式牟利，刑事局中打在今年4月間獲報後，5月收網抓人，溯源查到楊姓大組頭等17人到場，檢警清查帳戶發現，楊從去年疫情迄今，在帳戶出入賭金高達2億元，全案依賭博等罪移送雲林地檢署後，檢方命楊等8人以20萬至5萬不等金額交保，其餘請回。

刑事局中打第六隊在今年4月間獲報，有組頭涉嫌利用台指期指數，開盤讓賭客下注，並在北、中、南等地，成立地下期貨投注站，媒介賭客下單投注，組頭以台期指的指數為投注標的，以作多或作空，指數漲、跌1點計價200元，由組頭與賭客對賭輸贏，組頭再居中每口（單位）抽佣150至200元。

刑事局中打報請雲林地檢署檢察官黃立夫指揮後，與台中市霧峰警分局、高雄市刑大等單位成立專案小組偵辦，全案透過鄭姓組頭層層溯源，並在5月13日收網，分別前往新北中和、台中北區、雲林斗六、嘉義六腳、台南安平、高雄三民區等地，帶回楊姓大組頭（64歲）、劉姓女會計（56歲）等17人到案，並查扣現金42萬、存款1316萬、手機、電腦、傳真機、交易手冊、下注單等贓證物。

專案小組查出，楊姓大組頭從去年疫情爆發迄今，帳戶內出入金額高達2億元，賭客估計超過百人，不法獲利可觀。

楊姓男子等涉案人在警詢時承認犯行，全案依違反期貨交易法、賭博等罪，移送雲林地檢署後，檢方命楊、劉女等2人以10萬元交保，其他鄭姓男子等6人，依涉案情節，以5萬至20萬元交保，其餘涉案人請回。

刑事局中打呼籲，地下期貨業者常以電話、傳單或社交媒體招攬客戶，另部分業者會假借徵才，錄用民眾當員工，再鼓勵員工進行交易及要求引薦親友加入，並以免交保證金、手續費及賺多賠少等話術鼓勵交易。民眾若遇有類似情況，應提高警覺，多加查證、釐清風險，切勿冒然提供個人資料或進行投資。

新北市楊姓組頭等人與賭客對賭台期指，不法牟利，刑事局中打在5月13日帶回涉案17人，並查扣現金、手機、傳真機、投注單等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
新北市楊姓組頭等人與賭客對賭台期指，不法牟利，刑事局中打在5月13日帶回涉案17人，並查扣現金、手機、傳真機、投注單等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
新北市楊姓組頭與賭客對賭台期指，不法牟利，刑事局中打第六隊5月13日收網，兵分多路前往新北、台中、台南等地，帶回涉案17人。記者陳宏睿／翻攝
新北市楊姓組頭與賭客對賭台期指，不法牟利，刑事局中打第六隊5月13日收網，兵分多路前往新北、台中、台南等地，帶回涉案17人。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打第六隊在5月13日收網，帶回鄭姓組頭17人，警詢後依違反期貨交易法、賭博等罪送辦。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打第六隊在5月13日收網，帶回鄭姓組頭17人，警詢後依違反期貨交易法、賭博等罪送辦。記者陳宏睿／翻攝
新北市楊姓組頭等人與賭客對賭台期指，不法牟利，刑事局中打在5月13日帶回涉案17人，並查扣現金、手機、傳真機、投注單等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
新北市楊姓組頭等人與賭客對賭台期指，不法牟利，刑事局中打在5月13日帶回涉案17人，並查扣現金、手機、傳真機、投注單等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
新北市楊姓組頭等人與賭客對賭台期指，不法牟利，刑事局中打在5月13日帶回涉案17人，並查扣現金、手機、傳真機、投注單等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
新北市楊姓組頭等人與賭客對賭台期指，不法牟利，刑事局中打在5月13日帶回涉案17人，並查扣現金、手機、傳真機、投注單等贓證物。記者陳宏睿／翻攝

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