影／賭博組頭瘋台指！開盤賭金飆2億 中打溯源抓17人送辦

台股在疫情期間創新高，有賭博組頭以台指期為投注標的，開盤與賭客對賭，以期指點數漲、跌一點200元輸贏，再以每口抽手續費150至200元方式牟利，刑事局中打在今年4月間獲報後，5月收網抓人，溯源查到楊姓大組頭等17人到場，檢警清查帳戶發現，楊從去年疫情迄今，在帳戶出入賭金高達2億元，全案依賭博等罪移送雲林地檢署後，檢方命楊等8人以20萬至5萬不等金額交保，其餘請回。

刑事局中打第六隊在今年4月間獲報，有組頭涉嫌利用台指期指數，開盤讓賭客下注，並在北、中、南等地，成立地下期貨投注站，媒介賭客下單投注，組頭以台期指的指數為投注標的，以作多或作空，指數漲、跌1點計價200元，由組頭與賭客對賭輸贏，組頭再居中每口（單位）抽佣150至200元。

刑事局中打報請雲林地檢署檢察官黃立夫指揮後，與台中市霧峰警分局、高雄市刑大等單位成立專案小組偵辦，全案透過鄭姓組頭層層溯源，並在5月13日收網，分別前往新北中和、台中北區、雲林斗六、嘉義六腳、台南安平、高雄三民區等地，帶回楊姓大組頭（64歲）、劉姓女會計（56歲）等17人到案，並查扣現金42萬、存款1316萬、手機、電腦、傳真機、交易手冊、下注單等贓證物。

專案小組查出，楊姓大組頭從去年疫情爆發迄今，帳戶內出入金額高達2億元，賭客估計超過百人，不法獲利可觀。

楊姓男子等涉案人在警詢時承認犯行，全案依違反期貨交易法、賭博等罪，移送雲林地檢署後，檢方命楊、劉女等2人以10萬元交保，其他鄭姓男子等6人，依涉案情節，以5萬至20萬元交保，其餘涉案人請回。