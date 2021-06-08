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糾眾持刀砍人違防疫規定群聚 新北警法辦再送罰

中央社 / 新北8日電

21歲陳姓男子替朋友出頭，竟無視戶外群聚規定，找15名友人助陣到新北市汐止區尋仇，還持刀砍人。警方獲報漏夜逮捕陳男等16人到案，詢後除依法送辦，並函請衛生局從重裁罰。

新北市汐止警分局7日清晨4時許獲報，指稱汐止區某超商外有人遭圍毆砍傷，警方立即出動快打部隊到場，迅速逮捕陳姓主嫌等5人，並陸續約談其他犯嫌到案說明。

警方初步調查，陳姓男子因不滿何姓女友人遭胡姓前男友嗆聲，糾眾到汐止區找胡男算帳，但沒找到人。

陳男一夥人在某超商外遇到胡男的朋友，對方一句「那是他們的事不關我的事」惹怒陳男，憤而叫人持西瓜刀及棍棒進入超商追打這名男子，造成對方身上多處刀傷。

警詢後全案除依傷害、妨害秩序等罪嫌移送法辦，另因違反新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）三級警戒停止室內5人以下、室外10人以上聚會規定，可處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰，函請衛生局依違反傳染病防治法從重裁罰。

汐止 衛生局

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