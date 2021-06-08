快訊

沒有副作用表示疫苗無效？接種疫苗前先看常見QA

外國疫苗抵台不如預期？陳時中：COVAX、AZ都遲到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／疫情也擋不住毒癮發作 男女上摩鐵開房吸毒遭逮

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

竹東警方昨天（7日）凌晨在執行防疫臨檢時，意外查獲一對剛從汽車旅館消費完、正要離開的男女，車上竟然有毒品及吸食器，他們坦承因為疫情期間實在憋太久，毒癮發作，只好上汽車旅館這種隱密的場所解決，全案詢後依違反毒品危害防制條例函送新竹地檢偵辦。

據了解，該對被查獲吸毒的30多歲男女，徐姓女子及謝姓男子因為毒癮發作，卻苦於幾乎所有娛樂場所KTV、酒吧都關閉，找不到地方好解毒癮，想到飯店、旅社都還有在營業，6日晚間9時許，二話不說直接就花費600元，驅車滑進竹東鎮上唯一的一間汽車旅館。

不過因為疫情期間會上汽車旅館的消費者明顯少了，因此這對男女的行跡才特別引起巡邏員警注意，原本警方以為他們也是像其他消費者一樣，只是上摩鐵簡單的人與人連結、解性癮，要簡單向他們宣導防疫規定，呼籲少外出住宿或休息，並確認有沒有實聯制。

但是7日凌晨0時許，當這對男女休息完3小時正準備驅車離開時，員警一上前盤查就發現2人神色明顯不對勁，立即要求2人下車配合臨檢，隨後員警又在他們駕駛的雙B名車上，發現毒品及吸食器，2人才坦承是上摩鐵開房間拉K解毒癮。

竹東警分局表示，疫情期間為有效防堵疫情擴散，避免色情營業及移工約會群聚，淪為防疫破口，每天都會編排勤務至汽車旅館或其他民宿、飯店，過濾住客身分並確認業者是否落實實聯制管制。

全案依違反毒品危害防制條例將2人函送檢方偵辦；竹東警方就呼籲民眾，疫情期間儘量減少外出並避免在外住宿或休息，同時呼籲汽車旅館業者，即便講求住客隱私，但仍要作好實聯制，才不會讓旅館房間成為防疫破口。

員警從徐姓女子身上聞到K味，還見她神色異常，一搜果真發現車內有毒品。記者巫鴻瑋／翻攝
員警從徐姓女子身上聞到K味，還見她神色異常，一搜果真發現車內有毒品。記者巫鴻瑋／翻攝
員警從徐姓女子身上聞到K味，還見她神色異常，一搜果真發現車內有毒品。記者巫鴻瑋／翻攝
員警從徐姓女子身上聞到K味，還見她神色異常，一搜果真發現車內有毒品。記者巫鴻瑋／翻攝

汽車旅館 疫情 毒品

延伸閱讀

桃園1女1男摩鐵吸毒 女昏迷送醫不治男還待在房間

女大生泣訴想當藝人遭性侵 卻反常在摩鐵房內開直播 男判無罪

憂心汽車旅館隱密成防疫破口 警長帶頭上門請業者配合

香港「牛郎」網路釣女客釣到女警 汽車旅館被當場查獲

相關新聞

影／桃園新街溪暴漲 混凝土預拌車遭沖入溪水滅頂載浮載沉

桃園昨日下午因午後熱對流及梅雨鋒面北抬，交互影響降下豪雨，猛烈雨勢造成新街溪溪水暴漲，一台水泥攪拌車當時正在進行河道拓寬...

影／疫情也擋不住毒癮發作 男女上摩鐵開房吸毒遭逮

竹東警方昨天（7日）凌晨在執行防疫臨檢時，意外查獲一對剛從汽車旅館消費完、正要離開的男女，車上竟然有毒品及吸食器，他們坦...

國道火燒車 少年隊小隊長身亡

嘉義市警察局少年隊小隊長謝政安，昨天駕駛偵防車到台中洽公，中午返回嘉義途中，行經國道三號古坑路段時偵防車起火，謝將車停在...

桃園1女1男摩鐵吸毒 女昏迷送醫不治男還待在房間

桃園市張姓女子與宋姓男子3日相約汽車旅館，張女因故陷入昏迷後送醫不治，警方到場發現宋男還在房間內，房內還找到吸食笑氣的器...

失智老婦被護送回家3天後確診亡 2警防旅館隔離中

台北市警局中山一派出所2名員警，5月26日熱心協助年約70歲的失智阿嬤返家，不料3天後接獲通知，阿嬤經送醫身亡，確診新冠...

國道火燒車績優小隊長亡！駕偵防車赴台中洽公 現場無明顯撞痕

嘉義市警察局少年隊小隊長謝政安，今天中午1時許駕駛偵防車，行經國道三號南向270.3公里，不明原因發生火燒車停路肩，雲林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。