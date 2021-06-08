影／疫情也擋不住毒癮發作 男女上摩鐵開房吸毒遭逮

竹東警方昨天（7日）凌晨在執行防疫臨檢時，意外查獲一對剛從汽車旅館消費完、正要離開的男女，車上竟然有毒品及吸食器，他們坦承因為疫情期間實在憋太久，毒癮發作，只好上汽車旅館這種隱密的場所解決，全案詢後依違反毒品危害防制條例函送新竹地檢偵辦。

據了解，該對被查獲吸毒的30多歲男女，徐姓女子及謝姓男子因為毒癮發作，卻苦於幾乎所有娛樂場所KTV、酒吧都關閉，找不到地方好解毒癮，想到飯店、旅社都還有在營業，6日晚間9時許，二話不說直接就花費600元，驅車滑進竹東鎮上唯一的一間汽車旅館。

不過因為疫情期間會上汽車旅館的消費者明顯少了，因此這對男女的行跡才特別引起巡邏員警注意，原本警方以為他們也是像其他消費者一樣，只是上摩鐵簡單的人與人連結、解性癮，要簡單向他們宣導防疫規定，呼籲少外出住宿或休息，並確認有沒有實聯制。

但是7日凌晨0時許，當這對男女休息完3小時正準備驅車離開時，員警一上前盤查就發現2人神色明顯不對勁，立即要求2人下車配合臨檢，隨後員警又在他們駕駛的雙B名車上，發現毒品及吸食器，2人才坦承是上摩鐵開房間拉K解毒癮。

竹東警分局表示，疫情期間為有效防堵疫情擴散，避免色情營業及移工約會群聚，淪為防疫破口，每天都會編排勤務至汽車旅館或其他民宿、飯店，過濾住客身分並確認業者是否落實實聯制管制。