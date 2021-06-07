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桃園1女1男摩鐵吸毒 女昏迷送醫不治男還待在房間
桃園市張姓女子與宋姓男子3日相約汽車旅館，張女因故陷入昏迷後送醫不治，警方到場發現宋男還在房間內，房內還找到吸食笑氣的器具，經警方追問，宋男才坦承2人還有吸食二級毒品咖啡包，並交出車上10包咖啡包，辯稱是張女提供，警方依毒品危害防制條例罪嫌將他函送法辦。
張姓女子（23歲）與宋姓男子3日相約桃園區一家汽車旅館，上午8時許突然陷入昏迷，宋男察覺有異便請旅館人員打119求救，張女隨後被送往桃園敏盛醫院，但仍不幸於13時許離世。
桃園市警方10時許接到敏盛醫院來電，稱張女送急診室，需通知家屬到院，在查詢就醫資料、調閱監視畫面後，隨即抵達案發現場，發現宋男仍在房內，並在房內發現吸食笑氣用的氣球2個，宋男車上也發現笑氣鋼瓶。
宋男一開始辯稱，2人在房內只有吸食笑氣並發生性關係，然經警方告知張女被診斷出體內含安非他命、搖頭丸等毒物反應，宋男禁不起追問，才坦承2人有施用二級毒品咖啡包，並從駕駛座門把處拿出10包交給警方，稱是張女從家中帶出。
警方詢問，友人都已送醫，為何還留在旅館房間，宋男稱，當下未意識到事態嚴重性，才沒有跟著去醫院。
警方隨後在家屬陪同下，從張女房內找出1包咖啡包，毒品來源及張女確切死因有待進一步調查，宋男則依毒品危害防制條例罪嫌函送地檢署偵辦。
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