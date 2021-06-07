電視台驚傳命案 打掃阿姨掃廁所發現棚內攝影猝死

示意圖。圖／ingimage

台北市內湖區某電視台公司今天發生一起死亡案件，上午7時許清掃人員在打掃廁所時，在一間反鎖的廁所發現男子猝死馬桶上，經查死者為電視台攝影棚攝影，家屬對死因沒意見。全案原本計畫採取行政相驗，但刑警認為，就算死者疑似身體不好，但死亡地點位在辦公大樓，非自家住宅，通報檢察官後，下午4時許司法相驗，並由法醫採檢送驗，釐清是否為新冠肺炎確診者。

新冠肺炎期間人心浮躁，沒採檢根本不知道死者有無可能是確診者。內湖分局指出，原本家屬對於死因無意見，但在疫情期間，死者居家辦公一周後上班，就遭人發現陳屍公司電視台辦公大樓廁所，現場雖評估無外力介入，經通報檢察官後，決定由司法相驗。

今天下午4時許，檢察官相驗後排除外力介入，為了確保沒有疫情疑慮，法醫採檢遺體，衛生局人員到場收走檢體，送往疾管署實驗室檢驗，是否確診新冠肺炎，最快明日出爐。

據了解，48歲劉姓死者，前一周都在家居家辦公，昨天才至公司上班，擔任攝影棚攝影，家屬接獲通知稱，劉有長期酗酒習慣，天天在家有飲酒，勸劉就醫但他不聽勸，對於死因無意見。

發生命案的電視台呼籲公司同仁，打掃阿姨發現棚內攝影死亡，目前不知原因，肝病可能是猝死原因，摸過什麼東西都要消毒，門把、茶水間用品、椅背、電話、剪接設備等物品使用前都要消毒。