移工暴力討債落網 室內群聚用毒破壞防疫再裁罰
竹山警分局破獲移工暴力討債案，查獲8名涉案移工、救出1名越南籍被害人，由於犯嫌群聚室內施用毒品，全案除依妨害自由等罪嫌移送法辦，群聚情事也依傳染病防治法函請裁罰。
南投縣警察局竹山分局今天表示，轄內日前發生一起越南籍移工糾眾暴力討債案，警方接獲民眾報案，立即報請南投地檢署指揮偵辦，並與南投縣警察局刑警大隊組成專案小組，24小時內掌握涉嫌人車，前往彰化縣北斗鎮查獲8名涉案移工、救出1名越南籍被害人。
竹山分局指出，被害人疑因積欠新台幣10萬元，對方專程從彰化北斗到南投竹山押人，除救出被害人，也當場查扣空氣槍、斧頭、鋁棒等犯罪工具；涉案移工糾眾持空氣槍、棍棒暴力討債，並全部聚集在室內施用毒品，可能造成群聚感染，違反傳染病防治法。
國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續，全國疫情警戒第3級延至6月14日，防疫措施包含避免非必要室內群聚，竹山分局表示，除提供防疫裝備給移工使用，並帶往醫院進行PCR核酸檢測，確認都是陰性後帶回分局偵辦，全案移送南投地檢署偵辦，並函請彰化縣衛生局依傳染病防治法裁罰。
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