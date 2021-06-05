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疫情衝擊更生少年 昔日大哥拿5萬月薪誘走回頭路

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導

新冠肺炎疫情延燒，衝擊不只是一般民眾的生活，就連更生少年的中繼職場的生意也遭受重擊，營業額直接砍半，甚至每日最低的營業額只有1千元。面對如此困境，有幫派大哥開始向這些更生少年招手，承諾每月5萬元的高薪，想拉他們回不法組織工作。更生少年關懷協會主任陳彥君表示，深怕他們在疫情之後，再度走上歪路。

為了讓許許多多的更生少年從少觀所、少輔院等離開後，能夠有一份正常的工作，輔導他們走回正途，不少民間機構都開闢中繼職場，以咖啡店、早餐店、便利商店等形式，讓更生少年能夠一邊打工賺取生活費，一邊學習一技之長。不過隨著疫情爆發，全國進入三級警戒，雙北縣市等皆宣布餐廳、咖啡廳不得內用，陳彥君表示，中繼職場的生意一落千丈。

以更生少年關懷協會所成立的「未來咖啡」為例，陳彥君說，業績跌落谷底，掉了近九成，每日最高營業額了不起4千元左右，甚至如果當日生意不好，營業額只有1千元。陳彥君指出，咖啡廳也嘗試與外送平台合作，希望能夠適應疫情經濟，但隨即意識到外送平台業者抽成高昂，每單抽成35%到38%不等，對於原來就薄利多銷的咖啡廳，無疑是一大負擔，最後只好放棄合作。

陳彥君說，面對這樣的慘況，咖啡廳的員工只得自己送，但唯有少數的少年員工擁有駕照，大多都是接熟客單，步行外送；而咖啡廳也不得不替這些更生少年減班，從每日6至8人減為5至6人，但又不敢大刀闊斧的砍班，唯恐他們又走上歪路。

陳彥君說，尤其疫情期間，更生少年過去的大哥們早已殷勤向他們招手，想要「雪中送炭」，希望他們加入博弈等不法生意的行列，甚至承諾每月5萬元的高薪。

她表示，焦慮感是同時發酵的，不但大人們感到憂心，害怕更生少年再度誤入歧途，這群更生少年也害怕因此失業，每日都巡遍大街小巷，或是站在路邊，戴著口罩，發送上千份的傳單，盼能夠藉此刺激生意。陳彥君也說，由於疫情打擊到民眾的每日生活，更生少年機構的募款同樣是杯水車薪，很怕留不住這些好不容易才恢復正常生活的孩子。

未來咖啡的更生少年員工戴著口罩，挨家挨戶送傳單，想要挽救疫情下的業績。圖／更生少年關懷協會提供
未來咖啡的更生少年員工戴著口罩，挨家挨戶送傳單，想要挽救疫情下的業績。圖／更生少年關懷協會提供

疫情 高薪

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