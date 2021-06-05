電動代步器突起火燒成火球！獨居老翁全身90%燒燙傷急救中

警消火速將全身燒燙傷嚴重的陳翁送醫急救。圖／讀者提供 今早7點多，陳姓老翁乘坐電動代步器到台中市北區台體大棒球場後方散步，電動代步器不明原因起火，陳翁與車陷入一團火球，附近民眾趕緊拿滅火器搶救、報警。救護人員初步檢傷，陳翁全身90%二到三度燒燙傷，到院前意識微弱，已送醫院急救，仍未脫離險境。由於陳翁為獨居老人，警方已通報社會局進行後續關懷協助。

陳姓獨居老翁今騎乘電動代步器外出散步，電動代步器不明原因起火，陳翁與車陷入一團火球，陳翁送醫急救尚未脫險境，電動代步器已嚴重碳化變形。圖／讀者提供

今早7點多，台中市北區台體大棒球場後方一段人行道有火燒車情況，台中市消防局中區消防分隊分隊長李震雁表示，消防人員到場老翁已被民眾安置到旁邊，經初步檢傷，老翁意識清楚但微弱，全身90%二到三度燒燙傷，救護車趕緊送中國附醫搶救。

李震雁說，到場時電動代步器已由民眾持滅火器熄滅，消防人員持續以水柱降溫，整台電動代步器已嚴重碳化變形。

附近民眾表示，66歲的陳姓老翁是獨居老人，鮮少與親戚來往，以前住在台體大水源街附近，但已搬走一陣子，不明白陳翁今天為何回來。