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北投1家4口3人陳屍屋內 其中1死者剛從萬華搬回父母家住

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市北投區今天下午發生一家4口3人死亡命案，倖存的女兒被警方發現發燒，經快篩呈陽性，後續將進行核酸檢測。據了解，3人分別是高姓夫妻及他們的大兒子；高姓夫妻中風癱瘓，有慢性疾病，大兒子心臟裝3根支架，日前從萬華搬到北投與父母同住，高姓夫妻的女兒有輕度精神狀況，平常都幫忙家裡倒垃圾。

據了解，高姓夫妻共有2個兒子、3個女兒，他們的二兒子在台中工作，3天前打電話回家，妹妹一直說「爸媽、哥哥一直躺在床上，都不起來」，他察覺有異，今天北上返家開門發現門被反鎖，便請當地里長及警方到場，破門發現父母及哥哥都身亡。

檢警現場未發現遺書、打鬥痕跡，先將3人遺體存放殯儀館，後續進行司法相驗，由法醫採驗3人檢體直接送疾管署昆陽實驗室做新冠肺炎核酸檢測。

北投發生一家4口3人死亡命案。記者蔡翼謙／翻攝
北投發生一家4口3人死亡命案。記者蔡翼謙／翻攝

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