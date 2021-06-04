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台南新營越南餐館5名移工群聚飲酒 連同業者6人送裁罰
台南市新營警分局昨天晚間7點，在新營區復興路某餐飲店內查獲5名越南移工群聚飲酒，對方稱只是吃飯，警方告知室內不能超過5人群聚，蒐證後將在場違規者，連同台籍胡姓業者依違反傳染病防治法函送衛生局開罰。
新營分局民治派出所警員3日晚間巡邏行經復興路，發現一間越南餐飲店外停放多部機車，且有一部是電動機車，心中起疑為防範群聚行為成為防疫破口，立即主動進入店內查訪，發現有5名越南籍移工在店內飲酒。當場對在場人開立稽查表，送請衛生局裁罰，也向業者宣導務必配合政府當前的防疫規定。
據了解，目前餐飲業不能內用，5名移工應是常客和業者熟識，特意選在店內的後面用餐，警方前往稽查告知難道不知不能內用嗎？業者只是沈默不語，警方提醒切勿心存僥倖，讓政府防疫效能大打折扣。
警方表示，市長黃偉哲一再呼籲，自律自制，才能防疫成功。為防堵疫情向外擴散，警方持續利用臨檢等勤務作為，對特殊場所進行全面清查，避免違法群聚造成疫情破口的危害。同時呼籲在臺的外籍人士，遵守國內防疫規定，落實減少非必要外出、不要參加宗教聚會、出門戴口罩等防疫工作，以守護自身和大家的健康。
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