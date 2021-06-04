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高雄男凌晨被情敵約出談判返家滿身血 疑感情糾紛遭砍

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄一名吳姓男子（28歲）與交往不久的陸姓女友（26歲），一同住在楠梓區通昌街；今天凌晨，疑似陸女的前男友，相約吳男至住處一樓談判，豈料，雙方演變成衝突，吳雙手、腹部遭對方砍傷，隨後犯嫌逃離；警方獲報後，先將吳男送醫救治，並鎖定涉案人展開追查。

據了解，吳男與剛交往的陸女同住，今天凌晨3時許，吳男疑似接到陸女前男友來電，便相約至住處一樓談判；豈料，雙方見面談判演變成衝突，對方持刀砍傷吳雙手、腹部後隨即逃離。

對於事發經過陸女說，男友只說要下樓找朋友，豈料上樓後，就滿身傷又渾身是血，便慌張報警求助。警方獲報後，先將吳男送醫，目前仍在醫院治療。

警方初步了解，此案疑似由陳姓嫌疑人所為，傷人動機出於感情糾紛，目前已掌握犯嫌身分，展開追緝。

高雄楠梓今天清晨驚傳砍人，警方獲報到場協處。記者陳弘逸／翻攝
高雄楠梓今天清晨驚傳砍人，警方獲報到場協處。記者陳弘逸／翻攝
高雄陸姓女子（26歲）與交往不久的吳姓男子（28歲）同住在楠梓，豈料昨晚，吳男接到電話，下樓後竟遭砍傷，陸女見狀，報警求助。記者陳弘逸／翻攝
高雄陸姓女子（26歲）與交往不久的吳姓男子（28歲）同住在楠梓，豈料昨晚，吳男接到電話，下樓後竟遭砍傷，陸女見狀，報警求助。記者陳弘逸／翻攝

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