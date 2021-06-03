桃園男子疑債務糾紛被毆送醫不治 檢警逮3人羈押獲准

桃園市21歲男子昨天凌晨疑因債務糾紛赴約談判，離開大溪住家後，就被押上車載往當地公墓，對方要男子付40萬元賭債，男子表示沒錢，隨即遭毒打，他打電話要母親拿錢過來，但母親表示沒有這麼多錢、哭求放人，男子又被電擊棒凌虐昏迷，歹徒把他押上車丟在家門口，家人發現後找來救護車送醫，今天上午傷重不治。

男子的家人因擔心他被押有生命危險，昨天就報警，大溪警分局成立專案小組漏夜查緝，逮捕黃、羅、陳3名涉案男子，並起出犯案工具金屬電擊棒，全案今天上午依殺人罪嫌移送桃園地檢署，檢方向法院申請羈押下午獲准。

警方指出，歹徒自稱死者因為玩線上遊戲積欠40萬元債務，多次催他還錢未果，昨天凌晨才約他出來談還錢之事，男子自願上車。到公墓後原本只是要教訓他，沒有預謀殺人，沒想到會重傷不治。

檢察官相驗後初步研判男子頭部遭重擊是致命主因，還要再進一步確認兇器和是否還有其他人涉案，警方也要再追查線上遊戲有無賭博違法情節。