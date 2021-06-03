貨輪撞倒起重機釀1傷 高市府協助救援慰問傷者

高雄港70號碼頭今天發生重大意外，東方德班輪進港時撞擊停泊貨輪，造成橋式起重機倒塌，高市勞工局趕往勞檢協助救援並慰問傷者，肇因仍待海事調查釐清，將由航港局統一說明。

高雄市政府勞工局中午說明，位於高雄港70號碼頭的陽明子公司鴻明船舶貨物裝卸承攬股份有限公司所屬橋式起重機被船撞倒，造成2台起重機毀損，一名起重機駕駛受輕擦傷，已包紮送醫，2名保養維護人員受困起重機，經救援已脫困。

勞工局指出，此案為船隻擦撞碼頭肇災，相關肇因仍待海事調查釐清，勞工局將協助受傷勞工相關醫療需求及其權益保障。

台灣港務公司則表示，詳細肇事原因正由航港局南部航務中心努力調查，需時間釐清，後續將由航港局統一對外說明。

高雄市消防局中午12時13分獲報高雄港70號碼頭事故，由副大隊長陳俊宏率小港、成功、前鎮、鳳山分隊及特搜中隊共10車20人前往支援搶救。

高雄副市長林欽榮、副秘書長郭添貴、消防局長李清秀及工務局長蘇志勳也在接獲通報第一時間趕往現場指揮救援。

目前一名58歲起重機駕駛受輕傷，已由港務消防隊救護車送往阮綜合醫院。另受困於50公尺高橋式機機房平台的兩人，也在消防局派遣53公尺雲梯車前往支援救出至地面後脫困，經檢查兩人一切平安，不需送醫，狀況解除。