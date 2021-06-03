快訊

整理包／我領得到補貼嗎？紓困4.0發給哪些人一次看

台中首例染疫亡！8至親慟不能送終 電話授權女兒塔葬

貨輪撞倒起重機釀1傷 高市府協助救援慰問傷者

中央社 / 高雄3日電

高雄港70號碼頭今天發生重大意外，東方德班輪進港時撞擊停泊貨輪，造成橋式起重機倒塌，高市勞工局趕往勞檢協助救援並慰問傷者，肇因仍待海事調查釐清，將由航港局統一說明。

高雄市政府勞工局中午說明，位於高雄港70號碼頭的陽明子公司鴻明船舶貨物裝卸承攬股份有限公司所屬橋式起重機被船撞倒，造成2台起重機毀損，一名起重機駕駛受輕擦傷，已包紮送醫，2名保養維護人員受困起重機，經救援已脫困。

勞工局指出，此案為船隻擦撞碼頭肇災，相關肇因仍待海事調查釐清，勞工局將協助受傷勞工相關醫療需求及其權益保障。

台灣港務公司則表示，詳細肇事原因正由航港局南部航務中心努力調查，需時間釐清，後續將由航港局統一對外說明。

高雄市消防局中午12時13分獲報高雄港70號碼頭事故，由副大隊長陳俊宏率小港、成功、前鎮、鳳山分隊及特搜中隊共10車20人前往支援搶救。

高雄副市長林欽榮、副秘書長郭添貴、消防局長李清秀及工務局長蘇志勳也在接獲通報第一時間趕往現場指揮救援。

目前一名58歲起重機駕駛受輕傷，已由港務消防隊救護車送往阮綜合醫院。另受困於50公尺高橋式機機房平台的兩人，也在消防局派遣53公尺雲梯車前往支援救出至地面後脫困，經檢查兩人一切平安，不需送醫，狀況解除。

重機 碼頭 勞工局

延伸閱讀

高港貨輪偏航撞岸 起重機、貨櫃、貨輪毀損至少10億

台南移工6.1萬人 勞工局加強多國語言宣導同心防疫

影／貨輪撞上橋式起重機倒塌 受困人員救出

高雄港貨輪連撞碼頭起重機 勞工局：保障受傷勞工權益

相關新聞

獨／顧及雙和醫護安全 砍傷護理師確診男移地新竹看管

新北市雙和醫院三名護理師日前遭確診的62歲洪姓男子持水果刀砍傷，其中一名女護理師右手兩條韌帶、四條神經斷裂，未來復健之路...

損失破六億！貨輪猛撞高雄港起重機 責任未釐清禁離港

東方海外公司所屬貨櫃船「DURBAN（德班輪）」，今中午預計靠泊高雄港第三貨櫃中心66號碼頭時，卻突然「偏航」撞向70號...

高港貨輪偏航撞岸 起重機、貨櫃、貨輪毀損至少10億

今天上午OOCL「東方德班」輪在高雄港70號碼陽明碼頭不明原因有偏航現象，撞倒陽明櫃場橋式起重機，造成2台起重機倒塌、3...

影／現場宛如災難片！高雄港意外查肇因 不明原因偏航

高雄港70號碼頭今早發生天車崩坍意外，目擊者嚇得逃命，過程宛如電影恐怖片。意外發生在高雄港70號碼頭，由鴻明船舶裝卸公司...

雙和醫院受傷護理師靜養 維安統一保管水果刀

衛福部雙和醫院日前發生3名護理師遭確診患者持刀砍傷事件，院方今天表示，會全心照顧並讓傷者安心靜養。醫院加強防護病房安全，...

天價一撞！高雄港貨輪撞上起重機 造價要6億

高雄港的70號碼頭今天中午11時30分發生貨輪撞上起重機意外，碼頭邊兩部塔式起重機倒塌，造成1人受傷，2名工人受困，現場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。