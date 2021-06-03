雙和醫院受傷護理師靜養 維安統一保管水果刀

衛福部雙和醫院日前發生3名護理師遭確診患者持刀砍傷事件，院方今天表示，會全心照顧並讓傷者安心靜養。醫院加強防護病房安全，病人若需削水果，可向保管的護理站領水果刀。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，卻發生醫療暴力事件。雙和醫院5月31日發生1名收治的60多歲洪姓確診者，持水果刀攻擊3名護理師。

院方今天表示，傷者持續接受醫院照顧，期待傷勢早日復原。至於腹部受傷、背部刺傷、手掌受傷等傷勢，昨日是經由病患當事人同意後對外宣布，日後不再多做說明，盼讓病患安心靜養為要。

院方表示，有些病人或照顧者會因飲食需求攜帶水果刀，這是各醫院普遍現象。經此事件後，兼顧病患需求與病房安全，除針對確診病人入住的專責病房嚴格安檢，警衛24小時進駐病房，病人如需要水果刀，將暫時由病房護理站保管，有需要時再領用。

中和警分局今天表示，錦和派出所吳姓所長、陳姓與謝姓警員，5月31日前往雙和醫院11樓負壓隔離病房制伏持刀確診者，因此需要隔離14天，所幸3人核酸檢測（PCR） 都為陰性，尚無大礙。

分局表示，分局長李建廣透過視訊關隔離員警的生活與心理狀況。吳姓所長在視訊中表示，與同仁到場時都穿著全套防護裝備，持警棍、辣椒水，喝令洪男放下水果刀。等洪男丟棄手中的水果刀後，3人立即衝前聯手壓制逮人，控制現場。

警方轉述，吳姓所長說，與確診者相處一室長達10小時，所幸醫院盡快篩及PCR檢測均為陰性，才鬆一口氣；除立即向家人報平安，也感謝外界關心。

凶嫌目前在負壓隔離病房由警方戒護，新北地檢署日前表示，洪姓被告目前隔離治療，無法移送，事實上不能訊問，視訊後檢察官無法為後續的強制處分；視訊無法確認被告的真意及達到偵訊的效果，因此，不適合以視訊方式訊問，等被告符合出院及解除隔離條件時，地檢署將立即進行後續法定程序。