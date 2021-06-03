比利時寄K他命包裹來台 警赴停車場搜出7千包毒咖啡

刑事局掌握情資有販毒集團從比利時寄空運包裹輸入K他命，研判是要分裝毒品咖啡包販賣，在台北市拘提林姓男子等4人，從犯嫌汽車搜出市價400萬元的7906包毒咖啡，檢方訊後依毒品罪嫌全數聲押獲准。

據調查，29歲林男、32歲王男、22歲汪女、27黃男聚集台北大同區租屋處，涉嫌分裝毒品咖啡包賣給下游藥頭，警方初步檢驗咖啡包含喵喵、安非他命、耐妥眠等毒品。

刑事局駐荷蘭聯絡官去年10月接獲比利時海關情資，指販毒集團走私K他命來台。刑事局國際科偵一隊監控犯嫌赴郵局領包裹，清查出林等4人，發現從租屋處搬貨上車。

警方上月29日赴租屋處拘提4人，起出現金52萬元，前往附近大龍街停車場，從林的汽車後車箱查獲1503包毒咖啡，再轉往延平北路停車場，從王的汽車後座與後車箱搜出6403包毒咖啡，另有K他命2公斤、安非他命及搖頭丸成分粉末半公斤、搖頭丸及苯二氮平類成分藥丸1公斤。