調查局：境外爭議疫情訊息指向竹科 密切關注

調查局今天表示，近期中國網民散布台灣醫療崩潰等假訊息，且與台灣科技重鎮竹科有關，並炒作民間自購疫苗議題，有進一步衍生社會動亂之虞，調查局已密切關注調查。

法務部調查局新聞稿指出，經密切蒐報新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情期間境外勢力操弄爭議訊息動態，發現臉書（Facebook）、推特（Twitter）等社群近期出現指稱及暗示某企業有群聚、確診擴大跡象等爭議訊息。

新聞稿表示，相關訊息出自疑似境外勢力操控的社群帳號，且標的指向科技重鎮新竹科學園區相關企業單位，恐有發動假訊息攻擊跡象，為遏止境外勢力操弄不實訊息影響台灣科技業營運、危害經濟發展及公共秩序，調查局已密切關注調查。

調查局指出，爭議訊息包括推特社群謠傳「某企業門口不知道為啥聚了一大批人…這是咋了有人感染了嗎…」從爭議訊息散布者的貼文內容、文字均屬中國習慣用語，並以其互動對象及個人頁面綜合判斷，是中國網民所操作。

此外，LINE社群今天起流傳「Google連署表單：『政府與民間一起努力救疫情，也要救經濟』提出疫苗採購相關訴求」訊息，疑遭不明人士偽冒擅加「新竹科學園區的新竹企業經理人協進會」名義轉傳。

調查局表示，經向「新竹市企業經理協進會」查證，此訊息非出自協會，且連署內容起源於臉書且無發起人名義，初步瞭解問卷連結尚無個資洩露情形，將持續溯源追查實際製作者，如有觸犯刑法或妨礙防疫等不法情事，將依法偵辦。

新聞稿指出，近期中國網民基於案3443（35歲某企業男性員工）新聞，在各類社群散布有關台灣疫情、醫療崩潰、大量火化等假訊息，呼應聲量激增，暗指台灣防疫前景不佳，且與科技重鎮及相關企業單位有關，並炒作民間自購疫苗議題，有進一步衍生社會動亂之虞，因此即時揭露相關資訊供有關產業、社會大眾預先防範提高警覺。

調查局呼籲民眾，若發現疑似境外勢力操弄爭議訊息情資，可向調查局通報。同時重申散播不實疫情訊息將負刑事責任，民眾切勿轉傳不實訊息以免誤蹈法網。