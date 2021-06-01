蘇澳永裕興18號10人失聯 宜蘭地檢署：應為天災釀禍
宜蘭蘇澳籍漁船永裕興18號去年底在夏威夷附近海域失聯，友船今年1月靠近時，未發現台籍李姓船長和9名印尼籍船員，便將該受損船隻拖帶回台。宜蘭地檢署檢察官指揮海巡署深入調查，該事故應遭逢天氣災害，與犯罪無關，已將全案簽結。
當時，永裕興18號漁船監控系統（VMS）信號異常及通訊失聯後，在鄰近國家協助搜尋，美國海岸巡防隊於夏威夷時間今年1月1日，首度發現該船蹤跡。之後，海巡署派遣巡護八號船艦、東港籍漁船億榮18號，在附近海域會合救援。
只是，海巡隊員1月31日在中途島海域登船，進行海上蒐證，船上10人全下落不明，現場並未發現打鬥、血跡或爆炸等可疑痕跡，接著全程戒護拖帶該船，於 3月8日返抵蘇澳港勘察。
檢察官指揮勘驗、調查，認為永裕興18號船身多處結構損害，應該是受到多次、多方向的風浪侵襲，船上也未發現凶殺、刑案相關跡證。另外，檢察官針對該船於去年12月30日下午4點50分出現信號異常，比對其航行於該時段的海域，有產生爆發性的劇烈天氣災害，暴風半徑達750浬以上，因此推估永裕興18號當時應該航行在暴風圈裡。
綜合相關事證，宜蘭地檢署表示，永裕興18號應該是遇上天氣災害而出事，經偵辦未能認定與刑事犯罪有關，全案偵查終結。
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