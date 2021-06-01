快訊

【幼教亂象多／上】「補習班幼兒園」鑽漏洞塞紅包求生存 為何政府查不到

「萬華擴散到其他區」 柯文哲：北市疫情膠著還在危險邊緣

蘇澳永裕興18號10人失聯 宜蘭地檢署：應為天災釀禍

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導

宜蘭蘇澳籍漁船永裕興18號去年底在夏威夷附近海域失聯，友船今年1月靠近時，未發現台籍李姓船長和9名印尼籍船員，便將該受損船隻拖帶回台。宜蘭地檢署檢察官指揮海巡署深入調查，該事故應遭逢天氣災害，與犯罪無關，已將全案簽結。

當時，永裕興18號漁船監控系統（VMS）信號異常及通訊失聯後，在鄰近國家協助搜尋，美國海岸巡防隊於夏威夷時間今年1月1日，首度發現該船蹤跡。之後，海巡署派遣巡護八號船艦、東港籍漁船億榮18號，在附近海域會合救援。

只是，海巡隊員1月31日在中途島海域登船，進行海上蒐證，船上10人全下落不明，現場並未發現打鬥、血跡或爆炸等可疑痕跡，接著全程戒護拖帶該船，於 3月8日返抵蘇澳港勘察。

檢察官指揮勘驗、調查，認為永裕興18號船身多處結構損害，應該是受到多次、多方向的風浪侵襲，船上也未發現凶殺、刑案相關跡證。另外，檢察官針對該船於去年12月30日下午4點50分出現信號異常，比對其航行於該時段的海域，有產生爆發性的劇烈天氣災害，暴風半徑達750浬以上，因此推估永裕興18號當時應該航行在暴風圈裡。

綜合相關事證，宜蘭地檢署表示，永裕興18號應該是遇上天氣災害而出事，經偵辦未能認定與刑事犯罪有關，全案偵查終結。

宜蘭地檢署調查永裕興18號失聯案，未發現凶殺、刑案相關跡證，認為應遭逢天氣災害，全案簽結。圖／宜蘭地檢署提供
宜蘭地檢署調查永裕興18號失聯案，未發現凶殺、刑案相關跡證，認為應遭逢天氣災害，全案簽結。圖／宜蘭地檢署提供

海巡署 檢察官

延伸閱讀

疫情升溫！蘇澳端午節逾一甲子祭港儀式 今年首度停辦

海軍塔江艦八月成軍？海軍：建造進度正常

反制黑夜膠舟突破海防 海軍找到方法了！

海巡四千噸嘉義級「人道救難艦」 由國軍醫官受命長駐

相關新聞

蘇澳永裕興18號10人失聯 宜蘭地檢署：應為天災釀禍

宜蘭蘇澳籍漁船永裕興18號去年底在夏威夷附近海域失聯，友船今年1月靠近時，未發現台籍李姓船長和9名印尼籍船員，便將該受損...

有疫情不停工 詐徒赴花蓮「假度假、真詐騙」19人落網

新冠肺炎疫情嚴峻，但詐騙集團仍未縮手，刑事局在年初獲報，花蓮縣有歹徒以「假度假、真詐騙」的方式，假裝遊客在花蓮地區租賃旅...

大翻盤！槍手遭辣嗆水射頸灼傷 報案謊稱槍傷

台北市社子島5月30日有多名黑衣人群聚尋仇，在延平北路巷弄爆發衝突，張姓男子涉嫌拿出辣椒噴霧槍，攻擊陳姓男子，致陳頸部灼...

影／打麻將聲音過大遭檢舉 4男1女辯「不知5人算群聚」

台北市林姓男子疫情期間找來3名友人到他的租屋處打麻將，加上他的女友共5人，因音量過大引起附近住戶報警，林向警方辯稱不知5...

抓到了！毒犯暗夜搶網拍女撞警車逃逸 8小時摩鐵落網

台中市黃姓毒犯因缺錢花用，今天凌晨在北區雙十路的一家郵局附近，發現鐘姓女子欲寄包裹，臨時起意，搶走鐘女的手機、車鑰匙後，...

受刑人血氧值狂掉疑新冠肺炎 嘉義長庚：敗血性休克

全台防疫三級，監所加強收容人防疫措施，嘉義看守所兼鹿草分監上周末突有2名受刑人意識不清，會喘、血氧值狂掉，送嘉義長庚急救...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。