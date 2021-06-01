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台北士林深夜傳槍響 警逮3嫌送辦

中央社 / 台北1日電

北市士林區日前深夜驚傳槍響，被害陳姓男子發現住家樓下有多人吵鬧便前往理論，其中一人持槍攻擊陳男後逃逸，警方獲報後，循線於昨天查獲涉案張姓男子等3嫌送辦。

台北市警察局士林分局今天宣布破案新聞，副分局長江勛貴表示，5月30日深夜11時許接獲台北市警察局勤務指揮中心通報，指士林區延平北路七段一帶的鐵皮屋發生有民眾遭人包圍且驚傳槍響事件。

士林分局隨即啟動快打警力趕赴案發現場查處，發現受害的陳姓男子左頸部有擦挫傷，但涉案犯嫌均已逃逸，立即協助陳男就醫治療、幸無大礙。

經進一步調查發現，陳男案發時於住家發現樓下有7、8名不詳男子在吵鬧，他便下樓和對方理論，雙方進而發生口角，不料其中一人從背包內取出槍械開槍，陳男左頸部因此受傷便逃回3樓住家，犯嫌隨即分乘3輛汽車逃逸。

經警方抽絲剝繭偵查，最後鎖定張男等人涉有重嫌，並於昨天將張男和另2名涉案犯嫌查緝到案，同時查扣辣椒槍1把等證物，全案詢後將3嫌依涉違反槍砲彈藥刀械管制條例及殺人未遂等罪嫌移請士林地檢署偵辦。

北市 警察 殺人

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