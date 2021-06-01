有疫情不停工 詐徒赴花蓮「假度假、真詐騙」19人落網
新冠肺炎疫情嚴峻，但詐騙集團仍未縮手，刑事局在年初獲報，花蓮縣有歹徒以「假度假、真詐騙」的方式，假裝遊客在花蓮地區租賃旅館、民宿，不過因人數眾多，引起當地民眾懷疑，向警方通報，刑事局蒐證後，分別在4、5月間收網，抓回涉案林姓、曾姓男子等19人到案，警方調查，林等人以假大陸公安，向大陸人民詐騙，至少有20多人受害，全案移送花蓮地檢署後，檢方聲押林、曾等14人，其餘請回。
刑事局中打第五隊調查，花蓮縣林姓男子（31歲）、屏東縣曾姓男子（24歲）被詐騙集團吸收，擔任機房頭，利用在網路等平台，以經營博奕網站、薪水高、免經驗等條件，吸引想求職的民眾上門，召募機房成員，二人分別吸收7人、10人，假裝遊客，前往花蓮縣新城鄉、吉安鄉等地，租賃旅館、民宿成立機房後，向大陸民眾詐騙。
林等人以假裝是大陸公安，使用手機撥打給不特定大陸人民，謊稱被害人行動電話門號，或信用卡遭冒用，且涉及刑案等話術騙取信任，隨後再轉接假冒大陸檢察官的不詳成員，誆騙被害人匯款，以牟取不法利益，初步清查，至少有20人以上受害。
刑事局中打五隊在今年3月間報請花蓮地檢署禮股檢察官指揮後，與花蓮縣刑大成立專案小組蒐證，全案在今年4月27日、5月12日收網，並出動特警前往攻堅，攻堅時還有詐團成員跑給特警追，但不慎跌倒而落網，專案小組順利帶回涉案19人，查扣筆記型電腦、平板電腦、手機、路由器、4G網卡等證物。
全案警詢時，涉案成員對案情避重就輕，有些承認，有些否認，警方依詐欺、組織犯罪等罪，移送花蓮地檢署後，檢方以有串滅證之虞、仍有共犯在逃，向法院聲押林、曾等14人獲准。
刑事局中打提醒，新冠肺炎防疫期間求職不易，特別是即將就業找工作的年輕人，務必依循正當、可靠之管道尋找工作。詐欺集團常於社群媒體刊登廣告，以高薪、免經驗等吸引待業中之年輕男女性加入，進入後才發現猶如監牢一般，不僅行動自由遭剝奪，活動空間狹小，生活條件極差。想脫離時已遭控制，為時已晚，得不償失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言