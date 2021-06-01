有疫情不停工 詐徒赴花蓮「假度假、真詐騙」19人落網

新冠肺炎疫情嚴峻，但詐騙集團仍未縮手，刑事局在年初獲報，花蓮縣有歹徒以「假度假、真詐騙」的方式，假裝遊客在花蓮地區租賃旅館、民宿，不過因人數眾多，引起當地民眾懷疑，向警方通報，刑事局蒐證後，分別在4、5月間收網，抓回涉案林姓、曾姓男子等19人到案，警方調查，林等人以假大陸公安，向大陸人民詐騙，至少有20多人受害，全案移送花蓮地檢署後，檢方聲押林、曾等14人，其餘請回。

刑事局中打第五隊調查，花蓮縣林姓男子（31歲）、屏東縣曾姓男子（24歲）被詐騙集團吸收，擔任機房頭，利用在網路等平台，以經營博奕網站、薪水高、免經驗等條件，吸引想求職的民眾上門，召募機房成員，二人分別吸收7人、10人，假裝遊客，前往花蓮縣新城鄉、吉安鄉等地，租賃旅館、民宿成立機房後，向大陸民眾詐騙。

林等人以假裝是大陸公安，使用手機撥打給不特定大陸人民，謊稱被害人行動電話門號，或信用卡遭冒用，且涉及刑案等話術騙取信任，隨後再轉接假冒大陸檢察官的不詳成員，誆騙被害人匯款，以牟取不法利益，初步清查，至少有20人以上受害。

刑事局中打五隊在今年3月間報請花蓮地檢署禮股檢察官指揮後，與花蓮縣刑大成立專案小組蒐證，全案在今年4月27日、5月12日收網，並出動特警前往攻堅，攻堅時還有詐團成員跑給特警追，但不慎跌倒而落網，專案小組順利帶回涉案19人，查扣筆記型電腦、平板電腦、手機、路由器、4G網卡等證物。

全案警詢時，涉案成員對案情避重就輕，有些承認，有些否認，警方依詐欺、組織犯罪等罪，移送花蓮地檢署後，檢方以有串滅證之虞、仍有共犯在逃，向法院聲押林、曾等14人獲准。