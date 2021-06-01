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家屬找不到死者案號！竟是溺水死亡後篩檢確診

未完成案件剩6千多筆 陳時中：考慮不再公布校正回歸

大翻盤！槍手遭辣嗆水射頸灼傷 報案謊稱槍傷

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市社子島5月30日有多名黑衣人群聚尋仇，在延平北路巷弄爆發衝突，張姓男子涉嫌拿出辣椒噴霧槍，攻擊陳姓男子，致陳頸部灼傷，陳男不爽遭攻擊，衝回家拿出改造手槍對空鳴槍示威，張等人隨即逃逸，陳自行報案遭槍擊受傷，全案依槍砲彈藥刀械管制條例偵辦中。

檢警昨追捕46歲張姓男子、22歲許姓共犯到案，但經訊問後發現案情有異狀，張男甚至敢對天發誓「沒有開槍」不然被雷公打死。

警方在凌晨，前往報案人陳男住家，陳同意搜索，並在家中衣櫥尋獲一把改造手槍，並將陳男帶回偵辦。

毒品前科的陳男報案稱，張男等約10名黑衣人深夜在巷弄吵鬧，他出門查看爆發口角、肢體衝突，過程中遭張男開槍，子彈劃過他的頸部，報案就醫。

不料，警方查出的事實卻完全不一樣。陳男的堂弟和張男有細故恩怨，案方當日，陳陪著堂弟先去找張男理論，但沒找到人各自回家，張得知消息後，隨即找來7、8人前往延平北路七段巷弄尋仇，但張不知道陳姓堂弟住家，只知道他的親戚都住在附近，於是在巷弄內ㄧ戶一戶找人，黑衣人群聚聲響太大，驚動在屋內的陳男。

陳男到屋外查看，發現是張男帶頭吵鬧，嗆聲「去別的地方找！」現場隨即爆發口角衝突，張男不滿掏出辣椒水噴霧玩具槍，攻擊陳男，造成陳男脖子灼傷。陳男遭眾人包圍攻擊，氣得衝回家，上樓拿出衣櫥內的改造手槍，在陽台對空鳴槍，張等人隨即鳥獸散。

陳遭警方識破謊言後，辯稱當下是為了要自保才會開槍，且脖子受傷需要送醫，才會說謊。昨天下午許姓男子先投案，自稱是槍手，交出一把射辣椒水的玩具槍；張姓男子晚間隨後到案，否認開槍。今天下午全案3人將依照槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。

毒品

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