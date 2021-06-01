影／打麻將聲音過大遭檢舉 4男1女辯「不知5人算群聚」

台北市林姓男子疫情期間找來3名友人到他的租屋處打麻將，加上他的女友共5人，因音量過大引起附近住戶報警，林向警方辯稱不知5人以上是群聚，打麻將是想消遣。警方未在現場發現籌碼、現金，由於疫情嚴峻，警方從簡，依蒐證畫面將5人函報衛生局裁罰。

警方調查，林男（26歲）租房子在新生北路三段，他昨晚找來3名友人到租屋處打麻將，因聲音過大引起附近住戶檢舉，警方到場發現客廳有1麻將桌，一旁還有林的28歲女友，不過麻將桌上無籌碼、現金。

林等人坦承打麻將，辯稱動機是消遣時間，但不知政府規定5人以上算群聚。警方到場時，5人未戴口罩；因新冠疫情嚴峻，警方從簡，蒐證現場畫面後離開，因無發現籌碼、現金，便依傳染病防治法函報衛生局裁罰。