抓到了！毒犯暗夜搶網拍女撞警車逃逸 8小時摩鐵落網
台中市黃姓毒犯因缺錢花用，今天凌晨在北區雙十路的一家郵局附近，發現鐘姓女子欲寄包裹，臨時起意，搶走鐘女的手機、車鑰匙後，駕駛鐘女車輛逃逸，期間黃還開車衝撞警車逃逸，警方在今早9時許掌握黃躲在北區一家汽車旅館內，前往抓人，並查獲現金2萬餘元、手機等贓證物，黃已被帶回偵查隊詢問，全案將依搶奪罪嫌偵辦。
據查，鐘姓女子（37歲）是網拍業者，今天凌晨零時許，開車前往北區雙十路二段的郵局，要使用24小時的智慧郵筒服務時，黃姓男子（30歲，毒品前科）突然現身，雙方一陣拉扯後，黃徒手搶走鐘女身上的手機、車鑰匙，黃得手後隨即駕駛鐘女的轎車逃逸。
鐘女在案發後報案，警方通報警網線上攔查圍捕，黃開車逃逸過程中，先在北區青島路擦撞一輛機車，接著在今天凌晨2時許，警方發現，贓車出現在東區東光園路64巷內，警方前往查緝時，黃隨即倒車衝撞，撞壞警車的車頭後突圍逃逸。
警方在今天凌晨4時許時，在大里區查獲贓車，但黃已不見蹤影，警方調查發現，黃在逃逸過程，還企圖更換車牌，掩飾犯行。
全案由分局成立專案小組，擴大調閱監視器後，發現黃在棄車後，在今天清晨5時許，搭乘計程車前往北區一家汽車旅館。今天上午9時許，專案小組趁黃要退房時，將他逮捕，並在黃身上查獲現金2萬多元、手機等贓證物，黃在警詢時，承認涉案，全案將依搶奪罪嫌偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言