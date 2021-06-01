抓到了！毒犯暗夜搶網拍女撞警車逃逸 8小時摩鐵落網

台中市黃姓毒犯因缺錢花用，今天凌晨在北區雙十路的一家郵局附近，發現鐘姓女子欲寄包裹，臨時起意，搶走鐘女的手機、車鑰匙後，駕駛鐘女車輛逃逸，期間黃還開車衝撞警車逃逸，警方在今早9時許掌握黃躲在北區一家汽車旅館內，前往抓人，並查獲現金2萬餘元、手機等贓證物，黃已被帶回偵查隊詢問，全案將依搶奪罪嫌偵辦。

據查，鐘姓女子（37歲）是網拍業者，今天凌晨零時許，開車前往北區雙十路二段的郵局，要使用24小時的智慧郵筒服務時，黃姓男子（30歲，毒品前科）突然現身，雙方一陣拉扯後，黃徒手搶走鐘女身上的手機、車鑰匙，黃得手後隨即駕駛鐘女的轎車逃逸。

鐘女在案發後報案，警方通報警網線上攔查圍捕，黃開車逃逸過程中，先在北區青島路擦撞一輛機車，接著在今天凌晨2時許，警方發現，贓車出現在東區東光園路64巷內，警方前往查緝時，黃隨即倒車衝撞，撞壞警車的車頭後突圍逃逸。

警方在今天凌晨4時許時，在大里區查獲贓車，但黃已不見蹤影，警方調查發現，黃在逃逸過程，還企圖更換車牌，掩飾犯行。