撞球場聚集18人違規營業 金門縣府重罰20萬元

金門縣政府今天表示，縣警察局金湖分局會同縣衛生局在金湖鎮查獲一起休閒撞球館違規營業，聚集人數高達18人，縣府已依違反傳染病防治法，重罰負責人新台幣20萬元罰鍰。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情警戒提升，縣府指出，衛生福利部公告警戒標準及防疫措施裁罰規定，關閉休閒娛樂場所、觀展觀賽等場所，並停止室內5人以上、室外10人以上的家庭聚會和社交聚會等禁制令，但仍有少數業者未能配合。

縣府指出，金門縣警察局金湖分局會同縣衛生局最近在金湖鎮查獲一起休閒撞球館違規營業，聚集人數高達18人案，經金湖分局移送縣府裁罰，考量業者違法情節，從重處罰負責人20萬元罰鍰。

金門縣警局指出，各分局連日來密集巡視轄內視聽業、娛樂業等八大特定場所營業狀況，並告誡業者依法停業。但金湖分局5月底接獲民眾檢舉，湖前斯安特撞球場有違規營業情事。警方到場時發現場大門深鎖、冷氣及音樂都在運轉中，而且大門前停放多輛汽機車。經聯繫王姓負責人，卻拒不回應及開門。警力在場守候，傍晚見有人出來，即上前查處。共查獲聚集的消費者共2女及16男，其中包括業者1人及3名未成年人。

縣府再次提醒，依據中央流行疫情指揮中心指示，因應本土疫情持續嚴峻，已宣布進一步強化第3級疫情警戒相關措施及裁罰規定，民眾外出若未戴口罩，將不再勸導而直接開罰；應關閉的娛樂場所若違規營業，業者、店員、消費者將一併處罰。